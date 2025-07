Preocupación en El Trece por lo que dijo Monti sobre el despido de Viviana Canosa: "Va a hablar"

Preocupación en El Trece por lo que dijo Monti sobre el despido de Canosa.

Viviana Canosa está llegando a su fin de ciclo en El Trece al frente del magazine Viviana en vivo y tal como se sabía, la última semana de julio será el cierre del programa. Pero aunque habría sido tentada por Adrián Suar para seguir en el canal, el periodista Carlos Monti reveló la jugada medida que podría tomar la siempre polémica conductora.

Viviana Canosa se refirió a su fin del contrato laboral con El Trece en el stream Carnaval, espacio donde tiene un programa con Jorge Rial, y con ironía opinó: “¡Me quedo sin laburo la semana que viene! Me voy el jueves que viene…es una locura". También, reveló que desde el canal trataron de retenerla: "Me ofrecen algo los domingos, pero la verdad no quiero. Sería a la noche, pero no sé era para hacer entrevistas y después no sé si va tipo aplicación. Creo que es una manera de no terminar de echarme, pero me voy”.

Luego de las declaraciones de Viviana Canosa, el periodista Carlos Monti dio su punto de vista sobre la situación y en su magazine de espectáculos de la TV Pública sostuvo: "Olvídense, cuando termine su programa, el 1 de agosto, Viviana va a empezar a hablar del canal ¡Más abundantemente! Es decir nosotros nos vamos a enterar de los entretelones cuando pase eso, por ahora son versiones o trascendidos, no mucho más”.

Viviana Canosa y su momento más polémico en El Trece

El escándalo por la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani fue uno de los motivos que llevaron a El Trece a poner bajo la lupa a la conductora, quien no dudó en cargar contra algunas de las figuras más populares de la televisión y llevarlas ante la Justicia. Lizy Tagliani y Florencia Peña, algunas de las actrices apuntadas por Canosa en el documento que presentó a Comodoro Py, aseguraron que iniciaron acciones legales contra la conductora.