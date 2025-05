Carlos Monti y una noticia devastadora para la televisión argentina.

Carlos Monti es noticia por un doloroso episodio por el que llora el mundo de la televisión. El querido periodista y una despedida que conmocionó a los televidentes.

Luego de vivir un episodio tristísimo en su vida con la muerte de su esposa Silvia, Carlos Monti eligió recordarla a casi dos años de lo sucedido. "Todavía es difícil. No se cumplieron dos años de lo de Silvia. Después de 42 años de matrimonio… y no es fácil”, aseguró en El Trece.

“Hay momentos que estoy bien, momentos que no estoy tan bien. Hay otros en que llegar a casa después de laburar, abrir la puerta y encontrarte solo es el peor momento del día, te lo puedo asegurar. Y el otro momento también que más siento es cuando me voy a acostar”, reconoció Carlos Monti, y agregó: "Estoy tratando de recuperarme. Hablé con una psicóloga para tratar de… no te digo de encontrar soluciones porque la finitud nos va a tocar a todos. Pero tratar de comprender qué era lo que estaba pasando y cómo sobrellevar la vida después de 42 años de matrimonio”.

Resaltando la importancia de la rutina laboral, Carlos Monti dijo: “El trabajo también ayuda mucho. Yo soy un laburante de esto, hace mucho tiempo que estoy en el medio y a mí me hace bien venir acá al canal, trabajar, meterme de lleno en el programa…”.

“Silvia tuvo una internación domiciliaria por siete años. Cuando yo no estaba, estaba la enfermera todo el tiempo. Tenía un equipo de médicos que estaban todo el tiempo con ella. Yo me tomé la determinación, y no me arrepiento, lo volvería a hacer, de estar a su lado todo el tiempo posible. Suspendí absolutamente todo. Lo único que me importaba era estar al lado de ella. Porque sé que ella lo necesitaba”, narró Carlos Monti, quien cerró con la siguiente afirmación: "Yo también quería estar con ella. Fueron momentos muy complicados, muy bravos que me tocó vivir… hasta que, bueno, el 4 de noviembre de 2023 se terminó la historia. Lo quiero decir de esta manera porque me cuesta todavía hablar de su muerte".

Rumores de romance de Carlos Monti con una importante periodista

Carlos Monti quedó involucrado en un rumor amoroso con una compañera de trabajo en Net TV y se convirtió en el nuevo chisme de discusión en los pasillos de El Trece. Quién es la periodista que fue involucrada con Monti, quien recientemente perdió a su esposa tras una larga enfermedad.

La información sobre el "interés amoroso" de Monti la dio la periodista Mariana Brey en el magazine Socios del Espectáculo (El Trece), quien jugó al enigmático antes de revelar la identidad de la mujer: "no trabajan juntos pero se cruzan por los pasillos. Se conocen de chiquitos. Ella está recientemente separada, él está solo hace un tiempo. No tienen compromisos ninguno".

Acto seguido, Brey reveló que se trata de la periodista Andrea Bisso y provocó la sorpresa de los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. La noticia llama la atención dado que ambos trabajan en Net TV pero en diferentes programas -él en Entrometidos y ella en El Impertinente-, motivo por el que se cruzan en los pasillos del canal. "Si esto es así, confirmen urgente porque los pasillos del canal hablan", sentenció.