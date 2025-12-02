Desde el Senado, representante de Formosa desmintió a Milei y advirtió inconsistencias en el Presupuesto 2026

En medio de las discusiones por el Presupuesto 2026, la senadora formoseña por Unión por la Patria, María Teresa González, rechazó la idea de que el Gobierno haya incorporado nuevas obras para la provincia. Además señaló las inconsistencias del proyecto que ya tiene dictamen en la Cámara de Diputados y cuyo tratamiento se dará en periodo de sesiones extraordinarias.

En una entrevista con AGENFOR, González precisó que las obras contempladas para la provincia en el Presupuesto 2026 ya estaban incluidas en el proyecto 2023, “el último que recibió la aprobación del Congreso de la Nación”.

La representante de Formosa en la Cámara alta desmintió el discurso oficialista y recalcó: “Dicen que la Autovía Norte con el reemplazo del Puente Blanco estaría incluida en el presupuesto 2026 e iniciaría en marzo; y no solamente esta, sino a otras rutas, tanto la 95 como la 86, como la Autovía que nos une con Mansilla, estaban absolutamente incluidas en el Presupuesto 2023”.

La senadora nacional señaló que, a su entender, el Presupuesto presentado por el Gobierno nacional fue tratado de manera casi exprés en la Cámara de Diputados. Indicó que el bloque de Unión por la Patria manifestó reiterados reclamos y que incluso debió insistir para que la Comisión de Presupuesto convocara a los funcionarios de las áreas correspondientes a brindar las explicaciones necesarias.

Sin acciones para las provincias

Con respecto a diversas obras, González descartó que el gobierno de Javier Milei tenga intenciones de concretar acciones en las provincias. “No deja de ser una carta de buenas intenciones las que Vialidad Nacional enumera en este artículo” porque “durante todo este año, no solamente las obras estuvieron paralizadas, sino que además se adeudaba un sinnúmero de certificados a las diversas empresas que participaron en ellas”.

De esta manera, González fundamentó que, en su condición de miembro de la Comisión de Presupuestos de la Cámara alta y la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad de Urgencia del Senado, aseguró: “Cada proyecto tiene que tener su partida presupuestaria y acompañarse con el desarrollo y el porcentaje del monto que va a ser designado anualmente a cada obra. Además de incluir el tiempo de ejecución y detalles no contemplados”.

Por lo tanto, insistió: “Estamos en presencia de obras plurianuales y el Presupuesto tiene que reflejar las distintas partidas presupuestarias que va a conllevar esa obra con sus respectivos porcentajes, año a año”.

Vialidad Nacional

En esa línea, la legisladora recordó que este año también el Ejecutivo nacional firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°461/2025 en el que propuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y, durante esa sesión que tuvo “la participación en la explicación, diagnóstico y estado de rutas nacionales de toda la provincia de Formosa”.

Fue así que reiteró que, en el Presupuesto 2023, están plasmadas “con sus respectivos montos y tiempos” y que algunos tramos "ya se encuentran en un estado de avance de un 80%, de un 70%, en otro caso de un 5% para terminarlo, es decir, en presencia precisamente de obras que ya venían desarrollándose en la provincia de Formosa y que para permitir la ejecución activa de las mismas tiene que estar el presupuesto aprobado”.

Y concluyó: “Es fundamental, por sobre todas las cosas, que los ciudadanos sepan que los proyectos y el Presupuesto tienen todo un trabajo paralelo en el que se estudian, se consensuan y se priorizan las necesidades del pueblo formoseño”.