Modernización educativa: La Rioja impulsa proyectos estratégicos para modernizar la educación en toda la provincia

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, encabezó junto al ministro de Educación, Ariel Martínez, una reunión de trabajo para avanzar en dos iniciativas consideradas estratégicas para el sistema educativo provincial: los proyectos de Ley de Educación Superior y de Ley de JUETAENO. El objetivo es modernizar el marco normativo, fortalecer la formación docente y técnica y acompañar el desarrollo productivo de la provincia.

Martínez subrayó que, pese a un año complejo a nivel nacional, La Rioja logró sostener la política educativa, garantizar derechos y avanzar en el saneamiento del sistema, con desdoblamientos de cargos y prioridad en las políticas de alfabetización en todos los niveles. Asimismo, remarcó que la nueva escuela secundaria proyectada será “un cambio trascendente para el presente y futuro de nuestras y nuestros estudiantes”.

Madera y los legisladores presentes coincidieron en la necesidad de impulsar políticas educativas estructurales, construidas con diálogo y consenso, que den previsibilidad y respondan a las necesidades del territorio.

Participaron también el vicepresidente primero de la Cámara, Claudio Ruiz; el presidente del Bloque Justicialista, Cristian Pérez; la directora de Nivel Superior, Alejandra Acevedo; la presidenta de JUETAENO, Mónica Soria; representantes gremiales y equipos técnicos del Ministerio, quienes aportaron miradas y propuestas para seguir perfeccionando ambos proyectos de ley.

Se garantizó la continuidad del Incentivo Provincial de Enseñanza

El Gobierno de La Rioja decidió extender durante todo 2026 el Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE), un complemento salarial clave para el bolsillo docente que, según el Decreto 1556/24, estaba previsto que finalizara en diciembre de 2025. La medida mantiene vigente un beneficio creado para los ciclos 2024 y 2025 y reafirma la apuesta de la gestión de Ricardo Quintela por sostener la educación pública y el salario de quienes están frente al aula, en un contexto de recorte de fondos nacionales.

Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron la continuidad del IPE al portal Riojavirtual y admitieron que los gremios docentes ya solicitaron una reunión urgente para discutir un aumento salarial lo antes posible. Las organizaciones sindicales también anticiparon que pedirán un bono de fin de año.

Desde la Casa de las Tejas, en tanto, indicaron que la prioridad del Gobierno será garantizar el pago de sueldos y aguinaldos a todos los trabajadores estatales, incluidos los docentes, y que recién después se evaluará la posibilidad del bono: por ahora no está confirmado, pero tampoco fue descartado.

El IPE Docentes La Rioja, o Incentivo Provincial para la Enseñanza, es un beneficio destinado a docentes que se desempeñan frente al aula. Originalmente, el monto era de $100.000 por cargo, no remunerativo ni bonificable, pero en febrero de 2025 se incrementó a $130.000 por cargo. Para acceder, los docentes deben cumplir requisitos como no superar dos inasistencias justificadas por mes y tener hasta dos cargos o la proporcionalidad de horas.