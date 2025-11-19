Se pudrió todo entre Martitegui y un participante en MasterChef Celebrity

Si algo está caracterizando a la presente temporada de MasterChef Celebrity es la tensión. Desde el vamos, la posibilidad de ver a Maxi López y Wanda Nara convivir en un estudio generó morbo en muchos; con el correr de las semanas aparecieron los rumores de unos presuntos mensajes picantes que la blonda le habría enviado a Enzo Fernández, por lo que se empezó a hablar de una aparente mala relación con Valentina Cervantes y la cual podría haber derivado en su renuncia. A colación de ello, otro trascendido: la pelea entre La Joaqui y Wanda, precisamente por un supuesto pase de factura.

Pero la conductora no es la única que protagoniza el runrún: a Germán Martitegui se lo apuntó por su hipotético mal trato a los participantes a la hora de darles una devolución de sus platos, razón por la cual se corrió la bola de una potencial salida de Eugenia Tobal, algo que ella misma desmintió. En el medio de todo esto, durante la última emisión, tuvo lugar un cruce más que tenso del chef con uno de los participantes.

El Chino Leunis en Masterchef Celebrity.

El Chino Leunis le plantó cara a Martitegui

Durante el miércoles de beneficios, los jugadores tuvieron que realizar una saltimbocca a la romana. A la hora de presentar sus preparaciones, el Chino Leunis recibió una crítica que no le gustó ni un poco: "El nombre condiciona el plato porque cortaste la carne cuadrada", le espetó Germán Martitegui.

"¿Y eso está mal? El plato original no lo vi nunca, es una versión libre a partir del comentario de Donato. ¿Cómo puedo saber cómo era el plato original? No es justo que me hagas una observación en base a un plato que nunca vimos", disparó con munición gruesa el locutor, generando sorprensa entre sus compañeros e incluso entre los demás miembros del jurado.

"Vos me decís que el nombre no es condición del plato y yo te estoy diciendo que define la forma en que cortás la carne", le respondió cortante Martitegui. "No tiene nada que ver con el plato original porque nunca pude verlo", reiteró Leunis. "Qué picado está esto...", deslizó desde el fondo Andy Chango.

A la hora de la devolución, Martitegui resumió: "Creo que tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional". "¿Por qué conspiró?", quiso saber Leunis. "Porque en un restaurante trata de mantener la menor cantidad de desperdicio y cuando vos cortas algo cuadrado estás tirando la mitad de la carne", sentenció su interlocutor. "Si la consigna era no desperdiciar, del alcaucil también desperdiciamos mucho...", le recriminó el Chino. "No te comes la cáscara de la banana tampoco y lo desperdiciás. Lo que es comible tratamos de cuidarlo", apuntó.

Detrás de cámaras, en las grabaciones que se insertan en determinados momentos, arrojó Leunis sin tapujos y con cara de pocos amigos: "Estoy re caliente".