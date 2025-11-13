Una figura se fue de Telefe y desató el escándalo: "No me gusta que me discriminen"

Una figura de Telefe apuntó contra uno de los programas más vistos.

El periodista Esteban Mirol, segundo eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe), rompió el silencio tras su salida y desató la polémica con declaraciones que no pasaron desapercibidas. En una entrevista con LAM (América TV), el conductor aseguró que se sintió discriminado dentro del reality culinario y lanzó duras frases contra la conductora Wanda Nara.

“Wanda Nara no me quiere, pero a mí no me gusta”, expresó sin rodeos, y agregó: “No me gustan las actitudes. No me gusta que una persona me discrimine por mi edad”. Con esa afirmación, Mirol dejó en claro que su paso por el ciclo no fue tan positivo como muchos creían.

Además, contó una situación particular que lo hizo sentir incómodo: “Ella dijo que tenía miedo de que me pasara algo cuando iba al mercado a buscar las cosas. Le respondí: ‘Te espero en la Reserva Ecológica para correr 8 kilómetros y no vas a poder correr ni uno’”. Su respuesta, cargada de ironía, evidenció el malestar que le generaron los comentarios de la conductora.

El enojo de Esteban Mirol con los jurados de MasterChef Celebrity

El periodista también deslizó que no todos los participantes son tratados del mismo modo y que existen “favoritismos” dentro de la competencia. “Hay participantes que son protegidos”, aseguró, y añadió una frase que dejó la puerta abierta a nuevas controversias: “Si no me invitan al repechaje, hay algo atrás”. Por otro lado, Mirol admitió que tampoco se sintió cómodo con algunos integrantes del jurado, aunque evitó dar nombres. Vale recordar que en las últimas semanas Germán Martitegui fue cuestionado por una frase que hizo enojar a Eugenia Tobal, lo que habría generado tensiones en el equipo de producción.