Esteban Mirol se la jugó y criticó con todo a Javier Milei: "A las mujeres"

Esteban Mirol volvió a la TV como invitado en el ciclo de Pamela David en América TV, tras su salida del noticiero de El Nueve. El periodista habló sobre la actualidad del país y fue tajante en sus críticas al gobierno de Javier Milei en su descargo.

El presentador de noticias siempre se mostró comprometido con lo que sucede en Argentina a nivel sociopolítico y en este caso se refirió a los agravios del Presidente hacia quienes no piensan con él, en especial, a las mujeres. "El Presidente de la Nación está siendo maleducado y grosero. Está golpeando a las mujeres periodistas. Si no lo puede evitar alguien se tiene que acercar y decirle", comentó Esteban Mirol en el mencionado programa de televisión.

En alusión a la realidad argentina, Mirol contó que su salida del noticiero tuvo que ver con cuánto lo afectaba dar a conocer lo que pasaba: "Obviamente había ya temas que me empezaban a afectar en un noticiero. Porque cada vez son más las noticias policiales. Me dolía mucho. Me afectaba la realidad, el dolor de la gente, la pobreza. Bueno, todo lo que estamos viviendo ahora. Igual me sigue afectando, por supuesto".

"Si tenemos un Milei es porque antes tuvimos una cantidad de cosas que decepcionaron a la gente. Yo creo que todos nosotros sabíamos quién era Milei", concluyó su análisis Esteban Mirol.

El descargo de Esteban Mirol tras los dichos de Milei en Davos

"A los siete años fui abusado por un familiar relativamente cercano. Esa persona se percibía, y se sigue percibiendo, tiene familia y tiene hijos, heterosexual. Por eso, digo, es un error total lo que acaba de cometer Milei diciendo que aquellas personas que se perciban de una forma sexual diferente a como han nacido, entonces, son peligrosos, son los pedófilos, son los que violan, los que maltratan. Esto es una locura", soltó. Y sumó: "No tiene nada que ver con la tendencia sexual, tiene que ver con otra cosa. Todo esto es una verdadera locura. Los convoco a que mañana vayan a la marcha, por favor".

La crítica de Ricardo Darín al gobierno de Javier Milei

"La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero", comenzó Darín, en el programa de Mirtha Legrand. Y agregó: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".