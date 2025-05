Pamela David apuntó contra Javier Milei en vivo.

Pamela David es una conductora de televisión con años de trayectoria en esa industria y por eso sus declaraciones suelen tener repercusión en los medios. Así sucedió con sus recientes críticas a Javier Milei por su indiferencia ante el reclamo de los médicos del Hospital Garrahan por un mejor salario.

Los profesionales de la salud de la mencionada institución acordaron llevar adelante un paro total el próximo jueves 29 de mayo, con motivo de un reclamo salarial por lo bajos que quedaron sus sueldos ante la inflación de los últimos meses. Frente esta cruda realidad replicada en todos los medios de comunicación de llegada masiva, Javier Milei no deja de compartir memes burlescos y bizarros en sus redes sociales contra Darín y no se pronunció sobre el tema, lo que indignó a David.

Una de las panelistas hizo alusión a que la labor de los médicos es esencial y Pamela la frenó al aire para darle validez al reclamo de los profesionales. "Perdoname que yo te interrumpa, porque por eso digo que es incómodo juzgarlos a ellos por una medida tan extrema como la que es un paro, pero si hace tres días que estamos discutiendo el valor de la empanada. Porque la verdad que es vergonzoso que nuestro presidente esté retuiteando pelotudeces cuando hay gente personal de la salud que no llega a fin de mes y que están armando un paro que es una medida extrema porque realmente no les queda otra".

El cruce de Darín Milei y Caputo por las empanadas

Ricardo Darín acudió al ciclo de Mirtha Legrand el fin de semana pasado y allí aludió a la realidad del país con contundentes declaraciones en contra del gobierno. "La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...", soltó Darín con su icónica ironía. Y luego agregó: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".

Pamela David.

"No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, cerró Darín apenado por lo que se vive en Argentina.

El Ministro Luis Caputo chicaneó a Darín después de esas declaraciones en alusión al monto que nombró el actor sobre el costo de una docena de empanadas. Como era de esperarse, Javier Milei no deja de compartir en sus posteos de las diferentes redes sociales memes y burlas ante lo que dijo el actor, en vez de poner el foco en la totalidad conceptual del mensaje: que todos los precios subieron y la gente vive muy ajustada.