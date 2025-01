Pamela David se sinceró sobre lo que vive con Daniel Vila: "Lo agarramos a tiempo".

Pamela David se consolidó como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Su trayectoria la respalda, pero también su autenticidad, un rasgo que la mantuvo siempre cerca del público. La conductora de Desayuno Americano nunca tuvo problemas en mostrarse tal como es, y una reciente entrevista no fue la excepción.

En diálogo con Gente, Pamela se abrió sobre su vida familiar y, aunque no suele referirse demasiado a su hijo Felipe, fruto de su relación con el ex basquetbolista Bruno Lábaque, hizo una excepción para expresar su orgullo por él. “Mis hijos son buenos y no fue casualidad. Nos esforzamos muchísimo para que así sea”, afirmó con emoción.

La conductora compartió una anécdota que le hizo sentir que todo el esfuerzo valió la pena. “Feli estuvo quedándose en la casa de Celina Rucci en Punta del Este, y ella me decía: ‘Me muero de amor con el caballero que criaste. Es educado, lava sus platos y hace su cama’. Que alguien reconozca cómo criamos a nuestro hijo es el mejor halago que me pueden hacer”, aseguró, destacando que este proceso fue un trabajo en equipo con su esposo, Daniel Vila.

Pamela también recordó los desafíos que enfrentaron en la crianza de Felipe y cómo lograron establecer límites desde pequeños. “No llegó a ser demasiado rebelde porque lo agarramos a tiempo. Lola, en cambio, es más parecida a mí, así que con ella seguro me cueste más. Pero en casa, cuando decimos que no, es no, y eso les da seguridad”, explicó.

Además, compartió una emotiva reflexión sobre la relación entre su hijo y su pareja. “De chiquito, cuando jugaban a la luchita, Feli le daba unas piñas terribles a Daniel. Hoy, en cambio, le dice que lo ama, y cuando veo eso, lloro. No sé en qué momento hicieron clic, pero ahora tienen un vínculo hermoso”, relató conmovida.

Sobre la vida sentimental de su hijo, Pamela reveló que está en pareja y que su novia tuvo una influencia muy positiva en él. “Desde que está con ella, empezó a aprobar todas las materias. Es una chica divina, de libra como yo, así que me cae bárbaro. Es un pollerudo y me encanta que sea así”, bromeó.

Finalmente, la conductora también habló sobre su relación con Daniel Vila y el futuro que los espera como pareja. “Ahora que los chicos crecieron, tenemos más independencia. Cuando escucho que dicen ‘qué horror el nido vacío’, yo grito ‘¡que se vayan nomás!’. Con Daniel estamos mejor que nunca. La confianza y la seguridad se construyen, y lo admiro porque, con 71 años, sigue siendo súper activo. Me encanta verlo hacer lo que le apasiona”, concluyó con una sonrisa.

Pamela David contó su extraña teoría sobre el gobierno de Javier Milei: "No creo que"

En las últimas horas, Pamela David fue contundente al cuestionar las políticas de Javier Milei, a quien definió como un “misógino”. Además, por otro lado, confesó que ella lo "dio todo" para que el líder de La Libertad Avanza no gane en las elecciones de 2023. La charla fue en diálogo con Radio Con Vos donde y allí la conductora de América TV expresó su rechazo al jefe de Gobierno y a los "grupos poderosos" que están detrás.

“A veces quiero ser más misericordiosa con Javier Milei porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones”, comenzó diciendo la exmodelo. En esa línea, David aseguró que “el respeto se construye, en algún momento lo voy a sentir (como presidente)”, y agregó: “Hoy siento que Milei no es quien gobierna y por las decisiones son los grupos políticos, los verdaderos poderosos, quienes toman las verdaderas decisiones. Y ojalá, espero que me equivoque”.

Por otro lado, la conductora resaltó que trabajó para que el libertario perdiera en las elecciones de 2023: “El año pasado lo di todo para que no ganara Milei porque no me gustaba su propuesta de país, rompamos todo, el Ministerio de la Mujer. Cuando la propuesta es romper todo, no me gusta. Lo di todo, no pasó. La gente estaba más cansada, y ganó Milei”. En esa misma línea, hizo referencia al duelo del balotaje con Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria: “La campaña del miedo que no iba a suceder está sucediendo. Yo hago ‘inhalo y exhalo’ y habrá elecciones en otro momento.”.

Por último, Pamela David acusó a Javier Milei de “misógino”, recordando los cruces televisivos que tuvo el economista con Sol Pérez. “No digo que lo sea, quiero ser cuidadosa. Símil, no lo tiene, símil características de las personas con Asperger, que no registran y que dicen lo que piensan. Yo creo que un filtro cuando sos el mandamás deberías tener. Porque los que estamos debajo queremos un país mejor”, concluyó, con una llamativa comparación con las personas que tienen síndrome de Asperger.