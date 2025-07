Argentina Sub-20 en L'Alcudia: cuando juega la selección, a qué hora y como ver en vivo

La Selección Argentina Sub-20 ya comenzó su participación en el prestigioso Torneo Internacional de Fútbol de L'Alcudia 2025. El conjunto dirigido por Diego Placente debutó este lunes con una victoria por 2-0 ante Chile en el Estadio Municipal Els Arcs de L'Alcudia.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina Sub-20?

El cronograma de Argentina en la fase de grupos continúa con el enfrentamiento ante Valencia este miércoles 23 de julio a las 17.45 horas. Posteriormente, el viernes 25 de julio a las 15.30, la selección se medirá ante ADH Brasil en el cierre del grupo. Los dos primeros equipos de cada zona clasificarán a las semifinales del certamen, mientras que los terceros y cuartos disputarán partidos por los puestos del quinto al octavo lugar. Todos los encuentros se podrán ver en VIVO por el Plan Premium Disney+.

Sin embargo, la particularidad de esta convocatoria radica en que el técnico decidió llevar un plantel conformado por juveniles de categoría 2008, es decir, futbolistas sub 17. El antecedente más exitoso del país en este torneo fue en 2018, cuando Lionel Scaloni dirigió al equipo hacia la consagración, experiencia que resultó determinante para su posterior designación al frente de la selección mayor.

La decisión de Placente tiene una explicación estratégica clara. El director técnico busca preparar a estos jóvenes para el Mundial Sub 17 que se disputará en noviembre en Qatar. "Por más que el torneo es para jugadores sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va a ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores", explicó el entrenador. La experiencia de medirse contra rivales de mayor edad física será fundamental para el crecimiento del grupo.

El torneo, que celebra su 41ª edición, se disputa entre el 20 y 30 de julio en territorio español. Argentina integra el Grupo B junto a Chile, ADH Brasil y Valencia Sub 20, mientras que el Grupo A está compuesto por Mauritania, Arabia Saudita, Venezuela y Alboraya, que reemplazó a Uruguay tras la baja de último momento del vigente campeón. La competencia utiliza un formato de liguilla donde los equipos se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos.

En el debut contra Chile, Argentina demostró su potencial pese a la diferencia de edad. Thomas De Martis, delantero de 17 años de Lanús, abrió el marcador desde el punto penal sobre el cierre del primer tiempo. En el segundo tiempo, Tomás Parmo, joya de Independiente, selló la victoria albiceleste. El partido también marcó el estreno de Can Armando Güner, atacante alemán convocado por Placente, quien se sumó al plantel junto a otros "europibes" como los arqueros José Castelau del Real Madrid y Alain Gómez del Valencia.