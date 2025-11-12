Cómo es la novedosa alianza entre Kick y Masterchef Celebrity

Gracias a esta colaboración, los principales creadores de contenido del país están co-transmitiendo en vivo el reality culinario.

KICK, la plataforma de streaming más popular de Latinoamérica, selló una alianza con Telefe para llevar MasterChef Celebrity Argentina al mundo digital de una manera inédita. Gracias a esta colaboración, los principales creadores de contenido del país están co-transmitiendo en vivo el reality culinario, combinando la televisión tradicional con la interactividad del livestreaming.

Entre los protagonistas de esta movida se encuentran Manuel “Mernuel” Merlo, Mathias “c0ker” Vasile, Gerónimo “Momo” Benavides, Roberto “Rober” Galati y Teo “TeoDM” Mendonca, quienes transformaron sus canales en verdaderas comunidades donde los fans comentan y reaccionan al programa en tiempo real.

Una nueva forma de vivir la televisión

Según Ryan Webb, gerente de operaciones de KICK, esta alianza marca un antes y un después: “Las co-transmisiones son un momento clave para que las comunidades se conecten y generen conversación. Estamos redefiniendo cómo se consume el contenido en vivo y ampliando el alcance de nuestros streamers a audiencias masivas”.

El impacto fue inmediato. De acuerdo con StreamCharts, durante el estreno de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Argentina, los cinco canales de KICK registraron picos de hasta 8.300 usuarios únicos interactuando de forma simultánea y más de 89.000 mensajes en los chats, reflejando un nivel de participación y entusiasmo pocas veces visto en un contenido televisivo tradicional.

"Momo" Benavides, uno de los streamers que transmite en vivo comentando el programa de cocina.

Los favoritos del público digital

Entre los participantes del reality, el influencer Ian Lucas se llevó el protagonismo con más de 2.100 menciones, superando en un 177% a su competidora directa, la actriz y comediante Momi Giardina. Además, los viewers también demostraron un gran interés por la conductora Wanda Nara, quien se ubicó en el cuarto puesto de menciones, y por los tres jurados de MasterChef, que completaron el top 10 de nombres más comentados durante la transmisión.

Con este acuerdo, KICK y Telefe no solo acercan a nuevas audiencias, sino que también consolidan un modelo híbrido de entretenimiento donde el público ya no es solo espectador, sino parte activa del show.