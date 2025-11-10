Receta de empanadas de cordero: cómo hacerlas fácil y rápido, según chefs especialistas

Las empanadas de cordero, la reversión de un clásico argentino.

En tiempos donde la cocina argentina recupera su esencia a fuego lento, Hierro —la reconocida “Casa de Fuegos” con sedes en Nordelta y Palermo— comparte una de sus recetas más celebradas: las empanadas de cordero, una propuesta que condensa la identidad del restaurante y su filosofía culinaria.

Con materia prima de primera línea, técnica precisa y un respeto absoluto por los sabores de la tierra, el equipo de Hierro reversiona un ícono nacional con un relleno de cordero ahumado, tomates asados y masa casera de hojaldre. La receta es sencilla de seguir en casa, pero con el sello inconfundible de los fuegos argentinos.

Hierro nació en el Mercado de San Telmo y hoy brilla en Nordelta y Palermo.

Del campo al plato: la receta de empanadas de cordero, paso a paso

Ingredientes (para 12 empanadas)

Cordero 1 kg.

Tomate asado 500 g.

Cebolla 800 g.

Verdeo 150 g.

Vino blanco 200 g.

Sal 20 g.

Pimienta 5 g.

Ají molido 10 g.

Pimentón 10 g.

Orégano 1 g.

Para las tapas

Harina 0000 1 kg.

Sal 25 g.

Agua 375 g.

Vinagre 15 g.

Margarina 150 g.

Procedimiento

Para la masa, integrar agua, sal y vinagre con la harina. Incorporar la margarina, amasar hasta obtener una masa suave y dejar reposar 24 horas. Estirar y plegar al menos tres veces para lograr una textura hojaldrada y resistente. Para el relleno, sofreír la cebolla en grasa y sumar el cordero ahumado. Condimentar con sal, pimienta, ají molido, pimentón y orégano. Añadir el vino blanco y cocinar a fuego bajo entre 3 y 4 horas. Una vez frío, incorporar tomates ahumados con quebracho colorado y el verdeo. Armar las empanadas con repulgue clásico y hornear a temperatura media por 20 minutos, hasta dorar. El resultado: una empanada jugosa, con aroma a fuego y una masa crocante que resiste cualquier mesa exigente.

Hierro: el restaurante que funde arte, fuego y carne

Fundado en 2019 por un grupo de amigos de Bariloche ligados al turismo y los fuegos, Hierro nació en el Mercado de San Telmo y hoy brilla en Nordelta y Palermo, con una propuesta que combina diseño, coctelería y carnes premium maduradas al vacío por 30 días.

El hierro, material insignia de la marca, domina su estética y su identidad. En la sede de Nordelta, una pérgola vidriada sobre la bahía, barras de cocktails y mobiliario artesanal diseñado por el herrero Hugo Tonti crean una atmósfera moderna y cálida. En Palermo, el espíritu se replica con una gran “H” frente a los fuegos y una cava de vinos que es joya para los amantes del buen maridaje.

Con más de 1.300 reseñas positivas en TripAdvisor y 4.7 estrellas en Google, Hierro se posiciona entre los mejores restaurantes de parrilla moderna del país. Figuras del espectáculo como Luisana Lopilato, Michael Bublé, Pablo Rago y Florencia Raggi eligen el lugar para cenas privadas o celebraciones.

Su carta, diseñada por Santiago Lambardi —mixólogo y creador del mundialmente famoso Cynar Julep—, combina carnes nacionales, vegetales orgánicos y cócteles de autor como el Sandro o El Chanta. Cada plato honra la tradición argentina con un lenguaje contemporáneo, desde el bife madurado al vacío hasta estas empanadas de cordero, ya convertidas en emblema de la casa.

Dónde probar las empanadas de cordero de Hierro

Hierro Nordelta

Boulevard del Mirador 220, Nordelta.

Lunes a viernes : 12 a 16 / 19 a 00.

: 12 a 16 / 19 a 00. Sábados: 12 a 17 / 19 a 00 h. Domingos: 12 a 17.

Hierro Palermo

Costa Rica 5602, Palermo

Domingos a miércoles: 12 a 00.

12 a 00. Jueves a sábados: 12 a 01.

Instagram: @hierronordelta / @hierro.palermo