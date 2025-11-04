Receta de ribs de cerdo: cómo hacerlo fácil, rápido y que salga rico

Así son las crujientes y sabrosas ribs de cerdo de Hierro.

En tiempos en los que la comida rápida domina la escena, hay espacios que se animan a recuperar la mística del fuego. Uno de ellos es Hierro, la Casa de Fuegos que —desde Palermo y Nordelta— celebra la carne argentina con una propuesta vanguardista. Allí, las ribs de cerdo se convirtieron en un emblema: cocidas lentamente, bañadas en una barbacoa artesanal y terminadas en horno fuerte, logran el equilibrio perfecto entre sabor, textura y tradición.

El equipo de cocina de Hierro comparte su receta insignia: una reversión de las clásicas costillas norteamericanas con ADN argentino. No se trata solo de cocinar, sino de rendir homenaje a una técnica ancestral que el restaurante convirtió en arte.

Ribs de cerdo.

La receta: cómo hacer ribs de cerdo perfectas

Ingredientes (para una porción)

500 g de ribs de cerdo.

2 g de sal fina.

1 g de pimienta.

Para la barbacoa Hierro

10 g de morrón rojo.

20 g de tomate perita.

20 g de azúcar.

Agua.

Sal.

Jugo de limón.

Procedimiento

Preparación y cocción lenta: limpiar y salar las ribs por ambos lados. Ahumar en altura durante al menos una hora. Luego envasar al vacío y cocinar al horno, en baño maría con 100% de humedad, a 75° durante ocho horas. Para la barbacoa: quemar el morrón y el tomate con leños en la parrilla, mantener la piel. Cocinar con azúcar, sal, limón y agua hasta lograr un almíbar. Dejar enfriar y procesar. Final: pintar las ribs con la salsa, hornear a 210° por diez minutos, y servir con aceite de oliva y sal entrefina.

El resultado: una carne tierna que se despega del hueso, con notas ahumadas y dulces que evocan los aromas del quebracho y la cocina criolla.

Hierro, donde el fuego es religión

Desde su nacimiento en el Mercado de San Telmo en 2019, Hierro se propuso reinterpretar la parrilla argentina con un enfoque contemporáneo. Bajo la dirección de Francisco Giambirtone y Santiago Lambardi —creador del legendario Cynar Julep—, el restaurante combina carnes maduradas al vacío por 30 días, vegetales orgánicos y cócteles de autor en un entorno de diseño que honra su nombre: el hierro como símbolo y materia prima.

Con sedes en Nordelta y Palermo, Hierro se ganó el reconocimiento de la crítica y de los comensales: más de 8.000 reseñas y una puntuación de 4.7 estrellas en Google, además de cinco estrellas en TripAdvisor. No es raro encontrar allí a figuras como Luisana Lopilato, Michael Bublé o Pablo Rago, entre muchos otros que eligen sus mesas para cenas privadas entre fuegos y copas de vino argentino.

Hierro, en Nordelta.

El menú de Hierro se organiza como una oda a la carne nacional: bife de chorizo, entraña, T-Bone y ojo de bife madurado, junto a platos de cordero ahumado y guarniciones donde los vegetales asumen protagonismo con técnica y estética.

El espacio combina modernidad y calidez: barras de cócteles con vista al fuego, pérgolas vidriadas y ambientación en hierro y neolith, diseñadas por el herrero Hugo Tonti, referente en su oficio.

Además, su carta líquida —curada por Lambardi— propone coctelería con identidad argentina: Sandro, Piola y El Chanta, mezclas que combinan el alma de los clásicos locales con una impronta sofisticada y rebelde.