Este miércoles, tras concluir la investigación por el asesinato de Diego Fernández Lima, el joven asesinado en 1984 cuyos huesos aparecieron luego de 41 años en el patio de la casa de su ex compañero, Cristian Graf, la Justicia le entregó a los familiares de Diego sus restos, los cuales fueron hallados en mayo de este año. Tras esta noticia, Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, invitó a participar del velorio del muchacho a quienes quieran darle el último adiós.

De esta manera, el viernes 21 de noviembre, de 15.00 a 00.00, quienes quieran aproximarse para despedir a Diego podrán hacerlo en Nardi Sepelios, ubicado sobre la avenida Álvarez Thomas y Arizona, en el barrio porteño de Villa Urquiza. En un sentido mensaje, el hermano de Diego expresó: "Vamos a despedir, como se merece, a mi amado hermano Diego. Los esperamos". Al recibir los restos de su familiar, Javier aseguró que se trató de "un día especial", pero es algo que "no le desea a nadie".

Los restos del joven fueron entregados a su familia al momento de concluir la investigación por su asesinato. La causa tenía como principal apuntado a Cristian Graf, ex compañero de la víctima y dueño de la casa de Coghlan en la cual se encontró a Diego en mayo de 2025, luego de 41 años de búsqueda. Una vez hallado lo que quedó de Fernández Lima, el fiscal Martín López Perrando acusó al residente de Coghlan de encubrimiento, por haber realizado diversas conjeturas sobre la aparición del cuerpo de la víctima en el patio de su casa. Sin embargo, a finales de octubre, el juez Alejandro Litvack dictó el sobreseimiento de Graf.

Si bien la resolución del juez Litvack fue apelada por la fiscalía y la querella, no será hasta mediados de diciembre que recién se podrá tener novedades al respecto.

La apelación al sobreseimiento de Cristian Graf

El pasado viernes 17 de octubre, el juez Alejandro Litvack dictó el sobreseimiento de Cristian Graf, quien era el principal imputado en el caso del chico desaparecido en julio de 1984. Luego de este dictamen, tanto la fiscalía, a cargo de Martín López Perrando, como la querella, conformada por la familia de Diego, apelaron la decisión de Litvack.

López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, fue quien realizó el pedido y la audiencia de apelación ya tendría fecha. La misma se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre en la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Los jueces encargados de analizar la situación serán Julio Marcelo Lucini, Pablo Guillermo Lucero e Ignacio Rodríguez Varela, quienes anunciaron que la audiencia no será muy larga, teniendo las partes implicadas tiempo reducido para exponer sus argumentos.