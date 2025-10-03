Un nuevo outlet de Adidas con descuentos imperdibles abrió sus puertas para el público y se volvió viral en las redes sociales por sus bajos precios. En plena crisis económica, los outlets se convirtieron en una de las alternativas más elegidas por los trabajadores a la hora de comprar indumentaria y calzado.

Las prendas y zapatillas deportivas de marca siempre estuvieron a un precio elevado, y es por esto que muchos outlets ofrecen productos de segunda mano o con fallas mínimas en sus outlets, con rebajas superiores a las de los locales tradicionales. Este nuevo outlet de Adidas está ubicado en el shopping Terrazas de Mayo (Av. Presidente Umberto Illia 3770, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires).

Nuevo outlet de Adidas: descuentos y beneficios destacados

Martina, creadora de contenido y dueña del Instagram @jefadelahorro, fue quien viralizó la existencia de este local en sus redes sociales. Allí se pueden encontrar zapatillas y botines a partir de los $69.000, con una gran variedad de talles y modelos.

Hay muchas promociones disponibles que se pueden encontrar yendo personalmente. Por ejemplo, hay camisetas de segunda mano con rebajas de hasta el 80%, zapatillas con 30% de descuento, y remeras, buzos y accesorios con hasta un 70% off. Además, otra gran ventaja es que se puede pagar con 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, o 12 cuotas sin interés con Mercado Pago o QR.

Por qué conviene comprar ropa y calzado deportivo en tiendas outlet

Los outlets son la alternativa perfecta si querés ropa y calzado deportivo de buena calidad, que te dure muchos años y con los diseños de las primeras marcas, sin necesidad de pagar el precio total. En estos espacios, vas a encontrar prendas que, muchas veces, son incluso más baratas que otras marcas menos conocidas.

Por supuesto, el atractivo principal de los outlets es el ahorro. Estos descuentos suelen ser muy significativos y en muchos casos superan el 50%, lo que permite renovar el guardarropa o sumar indumentaria deportiva sin una gran inversión.

Otro punto a favor es la gran variedad que podés encontrar. Incluso, muchos outlets reúnen en un mismo local varias prendas o calzados de diferentes marcas, y de esta forma, podés comparar diseños y calidad de productos al momento de elegirlos.

Para evitar tirar el dinero, asegurate de que la prenda esté en buen estado. Si los errores son pequeños, como por ejemplo una costura mal hecha o un cierre que funcione mal pero que estés dispuesto a cambiar, seguramente valga la pena. Sin embargo, si tiene algún detalle imposible de arreglar, como un agujero o una mancha muy notoria, pensalo dos veces. De todas formas, la mayoría de las fallas que presentan suelen ser mínimas e imperceptibles.