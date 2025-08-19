Dónde comprar zapatillas baratas de Nike, adidas y Puma: los outlets con zapatillas a menos de $40.000

Comprar zapatillas Nike y zapatillas Adidas a menos de $40.000 es posible gracias a la expansión de los locales outlet en Buenos Aires y el conurbano

Los locales outlet se consolidaron en los últimos años como una alternativa clave para quienes buscan productos de primeras marcas a precios más bajos. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, varias opciones ofrecen zapatillas Nike, zapatillas adidas y otros modelos reconocidos con rebajas que, en algunos casos, superan el 50% y permiten acceder a pares por menos de $40.000.

Modelos de Puma en descuento

Además de los espacios dedicados a Nike y Adidas, una de las propuestas más visitadas se encuentra en el Distrito Arcos Premium Outlet, en el barrio porteño de Palermo. En este complejo comercial, la marca Puma cuenta con un local exclusivo donde los descuentos alcanzan hasta el 60%.

Entre las promociones vigentes se destacan:

Puma Accent: 60% de descuento, a $39.999.

Puma Flyer Flex: 50% de descuento, a $44.999.

Puma Electrify Nitro: 60% de descuento, a $57.999.

Puma Ferrari Tiburion: 50% de descuento, a $64.999.

Puma Ever: 30% de descuento, a $66.499.

Puma Aviator: 30% de descuento, a $71.999.

Puma Vis2K: 40% de descuento, a $74.999.

Puma X Cell: 30% de descuento, a $76.999.

Puma Trinity: 40% de descuento, a $77.999.

Puma BMW MMS Trinity: 40% de descuento, a $77.999.

Estas ofertas corresponden a liquidaciones de temporadas anteriores, lo que permite acceder a productos de calidad internacional a precios considerablemente menores que en los locales convencionales.

Outlets de zapatillas en Buenos Aires y conurbano

El crecimiento de los outlet de zapatillas responde a la necesidad de encontrar calzado deportivo de calidad a precios accesibles. Estos locales venden colecciones anteriores o excedentes de stock, lo que se traduce en descuentos significativos respecto al valor original en tiendas oficiales.

spacios como el Dexter de San Justo o el Puma de Distrito Arcos se destacan por la variedad y los precios rebajados

En San Justo, partido de La Matanza, la cadena Dexter opera un outlet en el que es posible encontrar una amplia variedad de marcas líderes como Nike, Adidas, Puma y Fila. Allí, las promociones alcanzan hasta un 60% de descuento sobre el precio original, con modelos aptos para running, training y lifestyle. En algunos casos, el valor final de las zapatillas desciende por debajo de los $40.000, posicionándose como una de las opciones más competitivas de la zona oeste.

Una tendencia en crecimiento

El auge de los outlets responde a un cambio en los hábitos de consumo: cada vez más personas priorizan el precio sin resignar calidad ni marca. Tanto los locales de Nike y Adidas como los espacios multimarcas permiten acceder a una oferta variada, que incluye desde modelos clásicos hasta zapatillas de alto rendimiento para distintas disciplinas deportivas.

La combinación de descuentos agresivos, colecciones de temporadas anteriores y la garantía de productos originales consolidó a los outlet de zapatillas como una alternativa competitiva frente a las tiendas tradicionales.