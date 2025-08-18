Increíble descuento en CABA y GBA: dónde comprar zapatillas PUMA, Nike y Adidas por menos de $40.000

Dónde comprar zapatillas PUMA, Nike y Adidas por menos de $40.000.

La crisis económica del Gobierno de Javier Milei obliga a cada vez más personas a salir a buscar ofertas para lograr llegar a fin de mes. Pero entre los descuentos que destacan figura una oportunidad única para comprar zapatillas de primeras marcas como Nike, Adidas y PUMA en precios imbatibles.

En San Justo, partido de La Matanza, la cadena Dexter ofrece en su local outlet zapatillas de los modelos Nike, Adidas, PUMA y Fila con descuentos de hasta el 60%. Entre los modelos para elegir hay zapatillas para running, training y lifestyle, para hombres y mujeres. En algunos pares el precio se encuentra por debajo de los $40.000.

Las promociones imbatibles de zapatillas Puma en un local de Palermo

Por otro lado, en el pasaje Distrito Arcos Premium Outlet, ubicado en el barrio porteño de Palermo, el local de Puma cuenta con un local que tiene modelos de zapatillas con descuentos de hasta el 60%. Entre las ofertas se encuentran los siguientes modelos: