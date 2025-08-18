Una importante maderera suspendió trabajadores y frenó la producción.

Producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas, una histórica empresa maderera frenó su producción y suspendió trabajadores sin goce de sueldo.

Son 12 los empleados de Industria Montecarlo SACI ubicada en Eldorado, Misiones, que se quedarán sin trabajo por un mes debido a el cese de las actividades en la planta de producción de palitos de madera, palitos de helado, cucharitas de madera y escarbadientes.

La medida entró en vigencia este lunes 18 de agosto y se extenderá hasta el 22 de septiembre y fue notificada por el apoderado de la firma a los operarios. La firma cuenta con más de 40 años de trayectoria.

La decisión se da en una "significativa disminución" del nivel de producción por la caída de las ventas en el último periodo. También desde la empresa señalaron que hubo un aumento del 100 por ciento de los costos.

La fábrica de Eldorado, abastece a la casa matriz en Buenos Aires, Iberia, se ve muy afectada por la falta de demanda en medio de la recesión del mercado interno que golpea a toda la actividad foresto-industrial, así como a todo el sector productivo nacional.

Los 12 trabajadores suspendidos no cobrarán el sueldo.

La resignación de los trabajadores

El delegado gremial, Denis Guayuban, señaló que la medida se da en un contexto laboral complejo teniendo en cuenta que se conocen situaciones similares en todo el país, “lamentablemente nos tocó a nosotros”, expresó, según consignó el medio local Noticias de la calle.

Sobre la vuelta al trabajo, sostuvo que deberían reiniciar las actividades el día 22, con la promesa que si esto mejora. “No es algo certero, ni tampoco nos dicen si volvemos a trabajar normalmente, porque la empresa está teniendo muchos gastos y no se puede sostener”, explicó el delegado.

Además, acotó que la patronal en los últimos meses estaba sacando préstamos en los bancos para poder abonar los sueldos. “Hasta hace un mes atrás venían pagando puntualmente, vamos a reconocer que la empresa busca la manera de poder pagarlo puntualmente, pero ahora hace un mes que no estamos cobrando”, agregó.