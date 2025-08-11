La principal maderera de Corrientes paraliza su actividad y suspende a 520 trabajadores

La Forestadora Tapebicuá, una de las principales madereras del norte argentino, con planta de producción en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, anunció el cese de sus actividades por 30 días y suspendió a sus 520 operarios, debido a problemas de liquidez y una importante caída en sus ventas.

La suspensión de actividades abarca a todas las líneas de aserrado y procesamiento de madera y afecta también a proveedores, contratistas y transportistas de la firma, que ven afectada la actividad de un número indeterminado de trabajadores de estas empresas.

Cuál es el estado de la empresa Tapebicuá

La empre­sa, una de las más importantes de esa región, mantiene una fuerte deuda y aún no pagó los salarios de julio, agosto y el medio aguinaldo, lo que generó una marcada incertidumbre sobre su futuro y el de sus trabajadores, que se movilizaron hoy en las puertas de la planta en Virasoro. La situación de parálisis productivo de la firma Tapebicuá fue precedida por un expediente de Proceso Preventivo de Crisis (PPC) que la empresa presentó ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Corrientes.

Fuentes gremiales dejaron trascender su temor de que la parálisis total de actividades por 30 días pueda ser seguida de suspensiones por tres meses para cerca del 50% del personal, periodo en el cual la firma pretendería abonar sólo un 20% de los salarios.

En 2023 la firma ya había cerrado su planta de San Charbel, en Garruchos, departamento correntino de Santo Tomé, donde se produjeron 70 despidos. La compañía, controlada por el grupo Celulosa Argentina, arrastra desde hace meses una caída de actividad y problemas de liquidez, agravados por la recesión industrial, la contracción del consumo interno, la apertura de importaciones y un tipo de cambio que complica la competitividad exportadora, argumentaron desde la empresa.

Debido a que el conflicto incluye deudas salariales -la empresa aún no abonó los sueldos de julio ni el medio aguinaldo de junio-, el Sindicato de Trabajadores de la Madera (STM) presentó una demanda judicial por $ 170 millones, que derivó en el embargo de una cuenta bancaria.

Con información de Noticias Argentinas