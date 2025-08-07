Quiénes cobran Prestación por Desempleo en agosto 2025: cuánto dinero es

Desempleo: el monto a cobrar en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2025 continuará abonando la Prestación por Desempleo, una ayuda económica mensual destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa o cuyo contrato laboral haya finalizado bajo condiciones específicas.

Este beneficio se puede percibir por un período de hasta 12 meses, dependiendo de los aportes realizados. En agosto, el monto máximo mensual alcanza los $322.000, según las actualizaciones vinculadas al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Prestación por Desempleo: ¿quiénes pueden acceder a esta prestación?

El programa está dirigido a:

Trabajadores permanentes despedidos sin causa, que cuenten con al menos seis meses de aportes registrados en los últimos tres años.

Trabajadores eventuales o de temporada, que hayan trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al fin del vínculo laboral. En caso contrario, se pierde el derecho a la asistencia.

Para solicitar la prestación, es necesario presentar documentación que acredite la desvinculación laboral:

Telegrama de despido.

Carta documento.

Contrato vencido (en caso de finalización de plazo pactado).

Desempleo: cuánto se cobra en agosto

¿Cómo iniciar el trámite para acceder a la Prestación por Desempleo?

El trámite se puede realizar:

Online , a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego accediendo a "Atención Virtual" > "Prestación por Desempleo".

Presencialmente, solicitando turno previo en anses.gob.ar y presentándose con DNI y documentación respaldatoria.

Prestación por desempleo: ¿cuánto se cobra en agosto 2025?

El monto mensual de la Prestación por Desempleo depende del promedio de los últimos seis salarios antes del despido. Sin embargo, se establece un tope ajustado por el SMVM:

Tope julio 2025 : $317.800

Tope estimado agosto 2025: $322.000

La suma puede variar según los ingresos previos del solicitante.

Prestación por Desempleo: quién la cobra en agosto

Prestación por Desempleo: calendario de pago – Agosto 2025

ANSES informó las fechas de cobro según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3 : lunes 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5 : martes 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto.

La Prestación por Desempleo tiene como objetivo brindar un acompañamiento económico a los trabajadores que han perdido su empleo, en tanto se reinsertan en el mercado laboral. Durante el período en que se percibe este ingreso, los beneficiarios conservan su cobertura de salud y continúan sumando aportes previsionales, lo que les permite mantener derechos esenciales mientras atraviesan una situación de vulnerabilidad. Se trata de una herramienta de contención que apunta a sostener el ingreso familiar ante un despido y facilitar la transición hacia una nueva oportunidad laboral.