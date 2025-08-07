Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma oficial de las fechas de cobro correspondientes al mes de agosto de 2025. El calendario de pagos abarca a todas las prestaciones sociales, entre ellas, las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y otras asistencias económicas que administra el organismo.

Estas fechas se organizan en función de la terminación del número de DNI de los beneficiarios, lo que permite una distribución ordenada de los fondos a lo largo del mes.

Quiénes reciben pagos de ANSES este jueves 7 de agosto

El jueves 7 de agosto se encuentra dentro del período de pago vigente para algunas de las prestaciones del organismo previsional. Según el cronograma oficial, durante esa jornada están habilitados los pagos de ANSES correspondientes a:

Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento, que se abonan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de julio y el 11 de agosto inclusive.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, también para todas las terminaciones de documento, cuyo período de cobro va del 8 de julio al 11 de agosto.

Esto implica que quienes tengan aprobadas estas asignaciones podrán acceder al pago a partir del 1 de agosto, si aún no lo han hecho. No se realizan depósitos nuevos para otras prestaciones sociales durante esa fecha específica, pero continúa el acceso al cobro de aquellas con cronogramas extendidos.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

El sitio web oficial de la ANSES permite verificar con precisión la fecha y el lugar de cobro de cada prestación. Esta herramienta está disponible para quienes perciben jubilaciones, pensiones, AUH y demás beneficios que administra el organismo. Para realizar la consulta se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la ANSES (www.anses.gob.ar). Acceder a la sección “Fecha y lugar de cobro”. Ingresar el número de CUIL o el número de beneficio correspondiente. Hacer clic en “Consultar”.

Una vez completado el formulario, el sistema indicará el lugar asignado para recibir la prestación y el rango de fechas en que se podrá cobrar.

Todas estas prestaciones siguen un cronograma mensual basado en la terminación del número de documento de los titulares, lo cual permite organizar el pago de manera escalonada.

Tanto las jubilaciones y pensiones mínimas como las que superan el haber mínimo ya fueron abonadas en su mayoría durante el mes de julio. Solo permanecen habilitadas las fechas para quienes aún no realizaron el cobro de asignaciones con plazos extendidos hasta el 11 de agosto.