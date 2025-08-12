Los barrios del GBA donde es más barato alquilar.

Los precios de los alquileres en la zona norte del Gran Buenos Aires registraron en julio de 2025 un aumento del 1,7 por ciento y en lo que va del año, los alquileres acumularon un alza del 23,2 por ciento, superando en más de 6 puntos la inflación oficial. En términos interanuales, la suba fue aún más marcada, con un aumento del 50,7 por ciento en los precios de alquiler.

Para ponerlo en números concretos, un departamento típico de dos ambientes y 50 metros cuadrados en el norte del GBA se alquila por un promedio de $644.540 mensuales. En tanto, una unidad de tres ambientes y 70 m2 ronda los $888.122 por mes, siendo los departamentos más grandes los que experimentaron los aumentos más fuertes durante el año.

En cuanto a la variación por barrios, Olivos es el más caro para alquilar, con un precio medio de $791.416. Le siguen La Lucila ($779.072) y Vicente López ($761.170), que completan el podio de los más exclusivos.

Por el contrario, Boulogne Sur Mer es el barrio más accesible con un promedio de $477.838, seguido por Villa Lynch ($503.221) y José León Suarez ($515.510).

En la zona oeste-sur del Gran Buenos Aires, los alquileres tuvieron un aumento del 3,1% en julio y acumulan en 2025 un alza del 27,6%, que supera la inflación anual del 36,3% con un ajuste real del 10,6%. En el último año, los precios subieron un 66,3%.

Ahí, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor promedio de $521.815 mensuales, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por alrededor de $701.695. Santos Lugares lidera la lista de barrios más caros, con un alquiler medio de $651.732, seguido por Sáenz Peña ($625.506) e Ituzaingó ($600.772). Las opciones más económicas son González Catán ($339.712) y Gregorio de Laferrere ($375.592).

En qué barrios de GBA es más barato comprar una propiedad

En cuanto a la compra de propiedades, en GBA norte el valor del metro cuadrado subió apenas un 0,2% en julio, ubicándose en u$s 2329. En la primera mitad del año, la suba acumulada fue del 4,4%, y en los últimos doce meses, del 4,8%. Los departamentos de dos ambientes tienen un valor promedio de u$s 113.468, mientras que los de tres ambientes alcanzan unos u$s 175.561.

La Lucila se destaca como el barrio con los precios más altos para comprar, con un costo medio de u$s 3665 por metro cuadrado. Le siguen Vicente López (u$s 3579/m2) y Nordelta (u$s 3076/m2). Por el lado más accesible, Barrio Infico (u$s 917/m2), José C. Paz Centro (u$s 982/m2) y Loma Hermosa (u$s 1053/m2) ofrecen los valores más bajos para adquirir vivienda.

En GBA oeste, el metro cuadrado aumentó un 0,1% en julio y se ubicó en u$s 1635. En 2025, el incremento acumulado fue del 1,8% y en el último año, del 2%. Los departamentos de dos ambientes y 50 m2 tienen un valor promedio de u$s 81.956, mientras que los de tres ambientes y 70 m2 rondan los u$s 118.177.

Los barrios más caros para comprar en GBA oeste-sur son Tristán Suárez (u$s 2922/m2), Villa Udaondo (u$s 2637/m2) y Don Bosco (u$s 2503/m2). En el otro extremo, Don Orione (u$s 626/m2), San José (u$s 629/m2) y Parque San Martín (u$s 770/m2) presentan las opciones más económicas.