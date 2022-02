El Chavo Fucks humilló a Manusovich en ESPN: "No sos periodista"

Diego "Chavo" Fucks discutió fuerte con Damián Manusovich en medio de un debate por Sebastián Villa ESPN y lo liquidó al aire de ESPN F90.

Boca Juniors ganó su partido correspondiente a la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional ante Aldosivi en Mar del Plata. El siempre polémico colombiano Sebastián Villa fue la gran figura del partido convirtiendo dos goles y, por esa razón, fue motivo de charla en ESPN F90. En medio del debate hubo una fuerte discusión en la que Diego Fucks destrozó a su compañero Damián Manusovich mientras analizaban el juego del delantero.

Quien dio el pie para que el tema explotara en el programa fue Federico "Negro" Bulos, quien aseguró: "Acá se comparaba a Sebastián Villa con Cristian Pavón y para mí es muy superior Villa". El "Chavo" le respondió y aprovechó el momento para dirigirse a Manusovich de mala manera: "Para mi no, eso es lo que vos pensás y yo lo respeto. Está bien, pero dejame salir de ahí y hacer una aclaración porque para Manusovich que no es periodista cree que hacer una crítica a un futbolista es denostarlo".

Y agregó: "Te voy a contar algo más, que quizás no sabes porque no sos periodista. A Gustavo Alfaro, en una máquina de inteligencia artificial, le dio a Villa que era tan veloz como Mbappé y también le dijo la máquina que tomaba malas decisiones". A lo que Damián Manusovich le contestó en caliente: "¿Y para entender eso tenés que ser periodista? No bueno, con esto estás denostando al que no es periodista. ¿Tenés que ser periodista para llamar a alguien?".

Y agregó: "Yo me acuerdo muy bien. El peso específico de tus ideas sobre Villa era levantar sus debilidades y achicar sus virtudes para denostarlo como jugador. ¿Está mal lo que te digo o tengo que ir a la Real Academia Española para preguntar si lo que dije está bien o está mal? Yo creo que como periodista me puedo defender". A lo que el "Chavo" Fucks, con pocas palabras aseguró: "Usas mal las palabras, yo en ningún momento estoy denostando a Villa".

El Pollo Vignolo explotó contra Mariano Closs en ESPN F90

A raíz de las declaraciones de Ramón "Wanchope" Ábila en ESPN F12, el "Pollo" lanzó: "Dijo algo de Miguel Russo que no me sorprende. Que buena charla, que buena nota". Minutos después, el propio Vignolo recordó la entrevista que su equipo le realizó meses antes al extécnico del "Xenieze" en su ausencia, y primero apuntó contra Diego "Chavo" Fucks: "Russo, que decían que estaba incómodo, habló con ustedes y estaba chocho, feliz de la vida".

Quien salió al cruce rápidamente fue Closs: "¿Cómo va a estar feliz de la vida Miguel si lo limpiaron?". Y recibió la contundente respuesta por parte del conductor de F90: "No digas eso, Mariano. Russo dijo que no". Luego de esto, el "Pollo" cedió la palabra a Fucks. "Vos estabas más enojado que Russo, Chavo", señaló el panelista, y su compañero respondió: "Yo no estoy enojado, soy periodista y tengo que contar lo que averiguo como la verdad", señaló.