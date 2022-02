Wanchope Ábila se la pudrió a Riquelme tras su salida de Boca: "No se hizo cargo"

Ramón "Wanchope" Ábila brindó una entrevista a ESPN F12 y explotó contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca por el destrato que recibió.

Más allá de que Ramón "Wanchope" Ábila ya es parte del plantel de Colón de Santa Fe, su novela con Boca Juniors todavía no terminó. En una entrevista brindada a ESPN F12, ciclo que conduce Mariano Closs, el delantero cordobés habló de su salida del club y los problemas que tuvo con la dirigencia. A la hora de dirigirse a Juan Román Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol del "Xeneize", el atacante no tuvo filtro ni se guardó nada.

Desde que comenzó el mes de febrero, Ábila lanzó varios dardos a los directivos que incluyeron una polémica historia de Instagram, y posteriormente una foto con su amigo Carlos Tevez. También en el medio, el propio Riquelme le marcó la cancha aludiendo que tenía que cumplir con el contrato vigente. Sin embargo, lo mejor para la relación entre el ídolo y el futbolista era que este último continuara su carrera en otra institución, lo que sucedió días después.

"Wanchope" tuvo problemas con la dirigencia en 2021, cuando nadie lo atendía para concluir los trámites de su pase a préstamo al DC United de la MLS. En ese momento nació el conflicto que sigue hasta hoy. "Después del partido con River no me atendió. Estaba muy ocupado en el club y yo lo entendí. Me dijo que hablara con los muchachos del Consejo y tampoco me atendieron. Y no sabía dónde estaba parado", aseguró.

"¿Estás particularmente enojado con alguno? Martín el otro día dio a entender que estabas enojado con uno pero no dio nombres", le consultó Closs. A lo que Ábila respondió: "Román nunca se hizo cargo del Consejo, siempre fue el vicepresidente y él obviamente siempre ocupó ese cargo y nosotros teníamos bien en claro que él era el líder. Y con nosotros hablaba poco. Yo siempre tuve un buen diálogo", contó.

Y agregó: "Uno siempre se enoja con el trato. Nunca fui un tipo complicado adentro del vestuario. Era muy directo a la hora de hablar, que es totalmente diferente. A lo mejor no le gustaba pero siempre fui de ese estilo. Estaba esperando que entrara alguien para que me diga cómo estaba mi situación. Quería hablar, o quería otra cosa. Estuve 30 y pico de días y no sabía que iba a hacer. Nunca supe cuál era la postura", sentenció.

Lo que se le viene a Boca

En cuanto a la Copa de la Liga Profesional, que ya comenzó con el empate 1 a 1 ante Colón en La Bombonera, sabe los días y horarios de las próximas cuatro fechas. Visitará a Aldosivi el miércoles 16 de febrero a las 19:15 y jugará como local ante Rosario Central el domingo 20 a la misma hora que contra el "Tiburón". Ya en la cuarta jugará como visitante ante Independiente el sábado 26 de febrero a las 21:30, y en la quinta recibirá a Huracán 8 días después a las 19:15.