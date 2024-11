La tajante decisión que tomó Franco Colapinto por consejo de una leyenda de la F1: “Muy tóxico”

Colapinto lleva tres carreras sin sumar puntos.

Franco Colapinto se ganó inmediatamente el cariño de los aficionados a la Fórmula 1 luego de su debut en el GP de Italia, pero las cosas comenzaron a cambiar tras sus dos accidentes en Interlagos. El vínculo que tuvo con la China Suárez lo puso en el foco de las críticas, en parte por la imagen que tiene la actriz, aunque también se tomó eso como indicio de una baja de rendimiento en el automovilismo.

El choque en la clasificación del GP de Las Vegas fue la gota que rebalsó el vaso, puesto que fueron varios los que asociaron el accidente con una distracción por andar de paseo con la artista. Incluso uno de sus representantes salió a pedir a los seguidores que dejen de tirar mala energía, algo que finalmente influyó en el piloto argentino, que este lunes decidió dejar de usar su cuenta de X (Twitter).

Posteriormente, en una entrevista con Motorsport, Franco Colapinto reconoció lo que muchos sospechaban, que había borrado la aplicación para evitar distracciones innecesarias. “Borré Twitter. Creo que es muy tóxico. Y hagas lo que hagas, tiene un impacto muy grande. Ellos hacen una noticia de cada pequeña cosa que hacés. Así que es algo que tenés que entender, pero forma parte del trabajo”, dijo con respecto al accionar de algunos de sus seguidores.

Si bien todavía tiene activa su cuenta de Instagram, reconoció que las redes no son muy útiles y que son un espacio donde la gente puede “empezar a difundir algunas cosas no tan agradables”. Justamente esto va en línea con la filosofía de Lewis Hamilton, quien no tocó las redes en todos los meses que siguieron a su derrota con Max Verstappen en el GP de Abu Dabi 2021 y sabe bien que las redes no sirven cuando uno verdaderamente necesita apoyo.

“No dejen que la negatividad los afecte, porque hoy en día la gente es muy negativa y los juzga sin parar. Así que manténganse alejados de las redes sociales y tengan cerca a su familia y a sus amigos más íntimos”, había aconsejado hace unas semanas a los pilotos más jóvenes del paddock. Cabe mencionar que el británico ya señaló su apoyo a Colapinto, a quien espera seguir teniendo como rival en 2025.

Franco ya tendría nuevo equipo para la próxima temporada

Luego de ser director en Haas desde sus inicios hasta el año pasado, Gunter Steiner se ha mantenido dentro del ambiente de la F1 como parte de la prensa, aunque también da notas a diversos medios. En una de las dadas a Motorsport durante la cita en Las Vegas, el italiano afirmó que a Franco Colapinto pudo habérsele subido los humos por los elogios recibidos, algo que puede que no haya manejado demasiado bien, sobre todo tras la supuesta venta de Williams.

“Te 'levantan' cuando tienes una buena actuación. Hay que lidiar con eso y también con él como equipo. Ya le han vendido a otro equipo por no sé cuántos millones, etc. Con un piloto joven que nunca ha estado en la Fórmula 1, puede que no sea capaz de procesar eso adecuadamente”, dijo Steiner, en donde llamó la atención esa referencia a que el pilarense ya no estará en Williams en la siguiente temporada.