El insólito ataque de un referente de la Fórmula 1 a Colapinto: "Se la cree"

En la previa de su próxima carrera en la Fórmula 1, Franco Colapinto recibió el insólito ataque de un referente de la máxima categoría del automovilismo mundial. La persona que apuntó contra el piloto argentino que representa a la escudería Williams Racing no lo perdonó por sus actitudes, más allá de que destacó su desempeño en pista. Las palabras que utilizó contra el joven nacido en Pilar fueron por demás fuertes teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva en la F1.

El responsable en cuestión es Günther Steiner, exdirector del equipo Haas, quien en diálogo con Motorsport no se guardó nada. "Creo que ha habido mucho bombo alrededor suyo. Ha hecho un gran trabajo en las dos o tres primeras carreras. Conducir a la par de Alex Albon es bueno, es un buen piloto. No sé si se le ha subido a la cabeza o si se la cree. Las últimas dos o tres carreras no ha estado fantástico. Ha hecho un montón de basura y para Williams es lo último que necesitan", esbozó el exdirecitvo. "Por eso te 'levantan' cuando tienes una buena actuación. Hay que lidiar con eso y también con él como equipo. (Como que) ya le han vendido a otro equipo por no sé cuántos millones, etc... Con un piloto joven que nunca ha estado en la Fórmula 1, puede que no sea capaz de procesar eso adecuadamente', sentenció.

Quién es Günther Steiner, el exdirectivo de Haas que apuntó contra Franco Colapinto

Steiner, de 59 años, es un directivo italiano que estuvo al frente de los equipos Jaguar Racing y Red Bull para luego trabajar en Haas desde el 2016 hasta el 2024. No caben dudas que con el paso del tiempo se convirtió en un referente de la máxima categoría debido a la trayectoria que tuvo. A su vez, cabe destacar que también tuvo una participación por demás llamativa en el documental Drive to Survive y se ganó un lugar como comentarista de la F1 en TV.

Gunther Steiner, el exdirectivo de Haas que apuntó contra Franco Colapinto

Cuándo corre Colapinto en Las Vegas en la Fórmula 1 y las carreras que le quedan en 2024

Gran Premio de Qatar en Lusail - Domingo 1° de diciembre a las 14 horas de Argentina - Fecha 23.

Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina - Domingo 8 de diciembre a las 10 horas de Argentina - Fecha 24.

El asesor de Alpine acelera por Franco Colapinto

A pesar del fuerte accidente que sufrió en la clasificación, Franco Colapinto pudo competir este domingo en el Gran Premio de Las Vegas gracias a la rapidez de los mecánicos para poner en condiciones el FW46. Si bien la intervención en el parque cerrado hizo que deba salir del pit lane, el pilarense tuvo una magnífica actuación, dado que avanzó seis posiciones y terminó en el decimocuarto lugar.

De hecho, el piloto argentino terminó por delante de Liam Lawson, su rival directo por el asiento de RB, pero en Red Bull apenas se lo mencionó, posiblemente por los festejos del tetracampeonato de Max Verstappen. Donde sí fue nombrado Franco Colapinto fue en Alpine, escudería que tiene a Pierre Gasly y Jack Doohan como su dupla para 2025, aunque el rendimiento del bonaerense hizo que se replanteen el equipo.