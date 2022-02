Riquelme rompió el silencio y le marcó la cancha a Wanchope: "Debe cumplir"

Juan Román Riquelme le contestó a Wanchope Ábila haciendo un repaso de su último año y no dudó en marcarle la cancha.

Juan Román Riquelme charló con Gustavo López en F360 (ESPN) y le marcó la cancha a Ramón "Wanchope" Ábila, después de su duro descargo en redes sociales contra la dirigencia de Boca Juniors. "Debe cumplir", sentenció el ídolo xeneize ante la consulta del periodista sobre cómo tomó las declaraciones del delantero. Fue en la primera entrevista que Riquelme brindó a los medios tras recibir el alta por contagiarse de coronavirus.

Wanchope Ábila sacudió la tranquilidad de la actualidad de Boca Juniors este viernes 4 de febrero con un durísimo descargo en redes sociales contra el Consejo de Fútbol. "Yo no les debo nada a ustedes ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema", disparó el delantero en la parte más áspera de su mensaje, que cerró aclarando que lo podían encontrar "en el vestuario". Quien salió a responderle fue nada menos que Juan Román Riquelme, en diálogo con F360.

El ídolo xeneize comenzó explicando que pese a que no tiene redes sociales, le "cuentan todo", aunque prefiere "opinar de las cosas" que hace en persona. De todos modos, Riquelme hizo un repaso por la situación de Ábila: "El año pasado tenía la posibilidad de ir a Uruguay, Russo estaba de acuerdo. Él dijo que tenía la posibilidad de ir a Minnesota, nosotros le dijimos que lo aceptábamos". "A los cuatro meses, Minnesota no lo quiso. Estuvo todo un día llamándome para pedirme ayuda, que envíe una carta para pasar a otro club", continuó Juan Román, al tiempo que explicó que pudieron enviar esa misiva a Estados Unidos y el delantero logró pasar a otro equipo norteamericano (DC United). "Y no le salieron las cosas bien, tampoco", agregó, picante.

"Ahora está entrenando con el plantel. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, ahora tuvo una lesión, deberá ponerse a disposición de un kinesiólogo", sumó Juan Román Riquelme. Finalmente, el vicepresidente de Boca le marcó la cancha a Wanchope Ábila y dejó bien en clara su situación con el club: "Nosotros cumplimos con el plantel, los jugadores deben cumplir con las normas de nuestro plantel".

Un extécnico de Boca disparó contra Riquelme

Abel Alves dialogó con el medio Crack Deportivo y no se guardó nada contra el director del Consejo de Fútbol al cuestionar el trabajo que realiza junto a sus compañeros en este sector del club: "Los que están ahí ganaron todo, pero ser directivo es otro rol. Si Riquelme empieza a medir a todos con la vara que él tuvo como jugador, no queda nadie", culminó Abel Alves con sus dichos.