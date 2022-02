Wanchope Ábila amenazó a Riquelme y al Consejo de Fútbol de Boca: "No les tengo miedo"

Ramón "Wanchope" Ábila publicó un comunicado en caliente contra Boca, Riquelme y el Consejo de Fútbol por su presente en el club.

Si algo faltaba para que el mundo Boca Juniors arda en esta primera semana de febrero del 2022, era que uno de los jugadores de su plantel publique un fuerte comunicado en sus redes sociales. Así lo hizo el delantero Ramón "Wanchope" Ábila, quien disparó contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol del "Xeneize" con una historia de Instagram. Cabe destacar, que Sebastián Battaglia no lo tuvo en cuenta en los partidos de verano y continúa sin actividad.

Mientras tanto, su futuro es totalmente incierto. El enojo del atacante con pasado en Huracán no sólo pasa porque no tiene lugar en el primer equipo, sino porque todavía no resuelven su situación en el club de La Ribera. Una de las instituciones de la que está cerca es Colón de Santa Fe, ya que su nuevo DT, Julio César Falcioni aseguró que lo quiere para su equipo. Claro que, primero tendrá que resolver su inconveniente en el elenco boquense.

"Desde el 3 de enero que empecé a entrenar. Estoy esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo ni con mi representante, sigo acá generándole un gasto innecesario y todas las cosas que se dicen por atrás. Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de poder ir a otro club, sáquense un tema de encima que les molesta", escribió en un principio "Wanchope".

"Ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e intentar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario", culminó Ábila en una historia en su cuenta de Instagram, @Wanchope_Abila9, y explotó la polémica.

El comunicado de "Wanchope" Ábila

Los números de "Wanchope" en Boca

Llegó proveniente de Cruzeiro, luego de pasar por Instituto de Córdoba, Sarmiento de Junín, Deportivo Morón y Huracán. Entre 2017 y 2020 jugó un total de 83 partidos y convirtió 36 goles. Con el "Xeneize" ganó dos Superliga, una Supercopa Argentina y una Copa de la Liga Profesional. En la actualidad está lesionado y todo indica que seguiría su carrera en el "Sabalero".

Sebastián Villa habló de la final ante River en Madrid y estalló Boca

Si bien con el paso de los años, Sebastián Villa levantó varios trofeos vistiendo la camiseta de Boca, ante la pregunta de Ezzequiel sobre su mayor logro destacó que fue ganar el torneo colombiano. La siguiente consulta fue acerca del próximo objetivo y recién ahí habló sobre el "Xeneize" cuando respondió "Ganar la Libertadores". Acto seguido, dejó en claro que su sueño pendiente es jugar en Europa, tal como lo expresó en oportunidades anteriores.

Por otro lado, el youtuber le consultó si piensa que son candidatos a ganar el torneo continental, y el colombiano aseguró que sí. El joven continuó con el cuestionario y le preguntó si le gustaría jugar otra final contra River y Villa contestó con la misma respuesta. Segundos después llegó la picante declaración del delantero. "¿Qué les faltó para ganar en Madrid?", consultó Ezzequiel y el futbolista "Cafetero" dijo: "Actitud".