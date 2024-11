Lospennato reveló qué le pidió Milei por Ficha Limpia: "Feudos"

El presidente Javier Milei conversó con la diputada del PRO Silvia Lospennato y le sugirió que el trunco proyecto de ley de Ficha Limpia sea reformulado para "que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta" sino como "una norma general para todos". La propia Lospennato indicó que el Presidente pidió cambios "en relación a un tema técnico" referido "a los gobernadores" y a "las justicias provinciales", distritos a los que describió como "feudos".

"Algo en relación a un tema técnico, el tema de los gobernadores, las justicias provinciales. Veremos de qué se trata", dijo Lospennato en diálogo con Radio Rivadavia, sobre los mensajes que cruzó anoche con Milei. Al ser consultada por más detalles de la propuesta del mandatario, la legisladora dijo que "todavía no sabe" y que no puede "pedirle precisiones técnicas" a un jefe de Estado.

"Tuvo que ver con un tema de competencias provinciales... de los feudos", agregó Lospennato, una de las legisladoras que más impulsaba el proyecto de ley que prohibía presentarse a elecciones a una persona condenada por corrupción en segunda instancia y que -de haber sido aprobado- impedía a Fernández de Kirchner ser candidata.

Pese a su conversación con el Presidente, la diputada no ocultó su enojo con los ocho diputados de La Libertad Avanza (LLA) que se ausentaron de la sesión y que, sumado a otros legisladores de distintos bloques, impidieron que se llegara a la mayoría agravada necesaria para tratar la iniciativa. "Estoy esperando que alguien de la Libertad Avanza me llame", dijo Lospennato y luego agregó que espera lo mismo de los tres legisladores del PRO. "De todos", subrayó.

Francos y Adorni confirmaron el diálogo con la diputada del PRO

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que el jefe de Estado "se comprometió" con ella a dar con "un nuevo proyecto de Ficha Limpia" en el que se "corrijan" puntos de la iniciativa para que "los malos no dejen afuera a los buenos". "Quien va a estar a cargo de asesorar para terminar de pulir el nuevo proyecto va a ser Alejandro Fargosi", añadió Adorni. Fargosi es un abogado exintegrante del Consejo de la Magistratura, que estuvo afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR) y que el año pasado trabajó en la campaña presidencial de Patricia Bullrich para Juntos por el Cambio (JxC).

Más temprano, en diálogo con Radio Mitre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos también confirmó el diálogo de Milei con Lospennato y dio detalles de la postura del mandatario. "El presidente intercambió mensajes con la diputada y le ha dicho que él esta de acuerdo con Ficha Limpia y que se acuerde para que sirva para todos los casos y que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta, que después pueda tomarse como una proscripción de alguien en particular", dijo Francos sobre el diálogo entre ambos, y agregó: "No esta hecho Ficha Limpia contra Fernández de Kirchner".

Minutos después de que el jefe de Gabinete diera estos detalles, el propio Milei compartió en sus redes sociales un mensaje con el que avaló la conversación con Lospennato. En su cuenta de Instagram, el Presidente compartió una imagen con un fragmento de un artículo periodístico titulado "Milei se comunicó con Lospennato y se mostró dispuesto avanzar con un nuevo proyecto de Ficha Limpia".

La falta de quórum en Diputados de ayer no sólo derivó en una interna en el oficialismo sino también fuertes cruces con el PRO, uno de los aliados más cercanos del Gobierno, y con otros bloques que plantearon la existencia de un supuesto "pacto" entre el kirchnerismo y los libertarios.

"No es ser cómplice de los corruptos. Varios de los diputados del bloque no coincidieron con la norma en los términos que estaba planteada. No esta de acuerdo el bloque con la forma en que se presentó el proyecto, en cómo estaba redactado", argumentó Francos sobre la posición del bloque libertario. Y luego subrayó: "No hay que ver en esto una negociación particular, no la hubo".

Valdés apuntó a la justicia

El diputado nacional Eduardo Valdés aseguró que "no hay ficha limpia con justicia sucia" luego de la frustrada sesión de ayer en la Cámara de Diputados. "La voluntad popular no coincide con la voluntad judicial, tenemos el ejemplo de Trump en EUA, el de Lula en Brasil y lo que sucede en Argentina, donde la voluntad popular no dice lo mismo que la judicial respecto a Cristina Kirchner", indicó.

En diálogo con FM La Patriada, Valdés sostuvo: "El juez debe ser y parecer. El poder judicial hoy es el poder con menos consenso social en argentina, tiene el 9% de aprobación según un estudio de la Universidad Di Tella". A su vez, recordó el recorrido judicial del ex presidente Mauricio Macri: "Lo procesaron dos veces, una vez llegó a la Corte Suprema de Justicia. Fue por la causa de contrabando donde fue condenado en primera instancia y en segunda instancia y llegó a la Corte, donde lo absolvieron. Después lo procesaron en primera instancia Oyarbide y en segunda instancia la Cámara Federal de Ballesteros, Freiler y Farah. Macri echó a estos tres jueces. No era Oyarbide juez para verificar la conducta de Macri como tampoco lo es Ercolini para verificar la conducta de CFK, ni los jueces que fueron a jugar al fútbol a la quinta de Macri ni los jueces que fueron a jugar al paddle a la quinta de Olivos durante su presidencia".