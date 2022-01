El tremendo picante entre Marcelo Benedetto y Manusovich en ESPN F90: "Dejame contestar"

Marcelo Benedetto explotó contra Damián Manusovich en pleno ESPN F90 por una discusión sobre River y Julián Álvarez.

La venta de Julián Álvarez a la sociedad City Football Group rompió con todos los pronósticos en el mercado de pases. La empresa que administra a varios clubes en el mundo, entre ellos el Manchester City, compró el pase del delantero por 20 millones de euros. Si bien Álvarez continuará en River Plate por seis meses -con la opción de quedarse hasta diciembre- el tema generó revuelo en ESPN F90 y Marcelo Benedetto discutió fuerte con Damián Manusovich.

Teniendo en cuenta que es el año del Mundial, el debate se armó con los puntos que perjudicarían a la "Araña". Julián no faltó en la Copa América que ganó la Selección Argentina ni en las últimas convocatorias, pero tampoco estuvo dentro de los titulares de Lionel Scaloni en los compromisos por Eliminatorias. Mantuvo su nivel en River y fue figura, pero en el conjunto inglés tendrá que pelear el puesto y no será lo mismo pensando en Qatar.

Daniel Arcucci dio inicio a la charla con su parecer sobre del futuro de Álvarez: "Estas cuestiones hay que analizarlas desde tres puntos de vista. Uno es absolutamente económico, el otro es deportivo y el otro deportivo competitivo. Acá está claro que la oferta económica la sacás. Es la cuestión histórica, si realmente hay una oferta del Manchester City de Pep Guardiola, no hay ninguna opción de que Julián Álvarez se quede", afirmó.

Diego "Chavo" Fucks, quien reemplaza a Sebastián "Pollo" Vignolo en la conducción de ESPN F90, respondió: "Saquemos la plata del medio, no es titular en la Selección y como van las cosas tampoco lo será en el Mundial. El Manchester City puede darle, al cabo de un tiempo, una formación y una mejora en su juego con el que después no lo saca nadie de la Selección. Tiene 22 años muchachos", sostuvo.

Por su parte, Marcelo Benedetto alegó que hasta el momento, la transacción no estaba cerrada: "¿Se va al City o no? Porque estamos discutiendo a partir de una base. Guardiola hizo una conferencia y no habló del tema", agregó. Carlos "Cai" Aimar le contestó de manera contundente: "Analicemos las dos cosas, si fuera seguro que va al City, ¿Qué elegís?", preguntó comparando lo que sería la presencia del jugador en la Selección estando en River o en el equipo inglés.

El picante cruce entre Marcelo Benedetto y Damián Manusovich

Por último, Damián Manusovich le respondió directo a Benedetto: "Tanto vos, como Federico Bulos están poniendo en un plano muy chato, si fuese así, el nivel de análisis de Scaloni de decir 'si no juega no lo convoco'. Yo no creo que el entrenador con su cuerpo técnico de la Selección Argentina tenga ese plano de si no juega no va", agregó el panelista.

Rápidamente, Benedetto lanzó en caliente: "Dejame contestar -le gritó a Bulos mientras lo interrumpía-, lo que digo es lo siguiente. Vos estás minimizando a Scaloni. En el lugar de Julián Álvarez cualquier jugador para poder tener presencia todo el tiempo tiene que estar. Si no es convocado regularmente, primero que vaya al City y después hablamos", concluyó.