El Chavo Fucks se defendió por insultar a un periodista y culpó a Miguel Russo: "No hace declaraciones"

Diego "Chavo" Fucks habló luego del escándalo que generó tras el insulto al periodista Sebastián Lisiecki en ESPN F90 y culpó a Miguel Ángel Russo.

Diego Fucks abrió una nueva emisión de ESPN F90 hablando de la nota que junto a su equipo le realizó a Miguel Ángel Russo. La misma tuvo muchísima repercusión en las redes sociales luego de que el periodista Sebastián Lisiecki se expresara en Twitter por las preguntas que hacían los panelistas al entrevistado. Entre Daniel Arcucci y el "Chavo" le respondieron tratándolo de "bobo" ante las críticas y este 19 de enero Fucks se defendió sin argumentos.

No sólo que el "Chavo" no encontró las herramientas para justificar el error de insultar a su colega, sino que además le echó la culpa a Russo por no brindar declaraciones que llamen la atención. La frase "no aclares que oscurece" estuvo más que presente en ese momento. Fucks, quien reemplaza a Sebastián "Pollo" Vignolo en la conducción del ciclo, explicó el porqué de sus consultas al extécnico de Boca Juniors pero la embarró aún más.

"Tuvo bastante repercusión la charla que tuvimos ayer con Russo. Salió en los diarios, hubo repliques. Incluso, él no hablaba así con nosotros desde que se fue de Boca. Que Russo no hace declaraciones rimbombantes lo sabemos desde el fondo de la historia, es mucho de la historia de Estudiantes", comenzó. Y agregó dando como ejemplo a un ícono del "Pincha": "Estaba pensando en Bilardo, y lo más fuerte que dijo fue 'rabanito' a Menotti, nunca otras polémicas".

El tweet del periodista que les molestó a los integrantes de ESPN F90

"Uno cuando está haciendo una entrevista lo primero que hay que hacer es respetar al entrevistado. Nosotros tenemos que hacer las preguntas, pero si el entrevistado no quiere contestar...", sostuvo, culpando al técnico. Y afirmó: "Por como venía la nota, meterlo a Miguel en eso... no lo iba a decir, corríamos el riesgo de que se fuera y la verdad que valoré más la charla que la cuestión periodística", aseguró el "Chavo".

Por último nuevamente apuntó contra Russo: "El que conoce a Miguel sabe que nunca va a dejar declaraciones. Nunca habló. Lo que dijo ayer es cierto, que se fue de Boca en una situación confusa. Así que el que esperaba una declaración rimbombante se equivoca. No puede ser que los niños cantores de Riquelme, que son mayoría, dicen que cuando uno hace una crítica sobre una gestión parece que está operando", culminó.

El insulto al periodista Sebastián Lisiecki

El primero que empezó la embestida fue Arcucci, que irónicamente le mandó un "gran saludo a Sebastián Lisiecki (en verdad pronunció mal el apellido), muy contento por las preguntas que hice yo y sobretodo el Chavo. Va a hacer una gran carrera como periodista, seguramente, está empezando". Fucks se sumó a la declaración de su compañero y fue más agresivo. "Hay que ser un poco menos bobo para hacer buena carrera, porque sino te vas a quedar en la esquina papito", dijo muy enojado.

Luego de ese momento, el conductor provisorio del ciclo ante la ausencia por vacaciones de Sebastián Vignolo, leyó una publicidad mientras el resto de los periodistas presentes se reían. Antes de ir a la pausa, el "Chavo" dijo algo más sobre el tema. "Qué lindo es atender aunque sea a uno", expresó sonriendo, lo que generó más risas todavía de Arcucci y compañía.