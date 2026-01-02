Tiene 3 años, vive en Jujuy y es la promesa del folkore argentino.

Tiene tres años, vive en Jujuy y, sin proponérselo, se convirtió en una de las postales más tiernas y potentes del folklore argentino en redes sociales. Gaspar, el niño que grita con pasión “¡Viva Jujuy, viva la Puna!”, hoy recorre TikTok y otras plataformas con miles de reproducciones.

Los videos que lo hicieron viral muestran escenas simples y cotidianas como Gaspar frente a cámara, cantando folklore con una entrega que sorprende por su corta edad. No hay producción ni guion, solo un niño que parece transformarse cuando empieza a cantar y que logra transmitir identidad y emoción en pocos segundos.

En diálogo con TodoJujuy, su mamá, Ceci, explicó que la idea de compartir esos registros nunca tuvo un objetivo viral. “La idea de subir los videos era para nosotros, para después ver su crecimiento, sus ocurrencias. Nunca pensamos que iba a tener tanta repercusión”, contó. Lo que empezó como un recuerdo familiar terminó convirtiéndose en un fenómeno digital que conecta a Jujuy con usuarios de todo el país.

La tierno historia de Gaspar, el niño que canta folklore en TikTok

Gaspar cumplió tres años hace pocos meses y creció rodeado de música y danza. En su casa, el folklore es parte de la rutina diaria, su papá es profesor de folklore y él mismo integra un grupo de baile infantil, donde comenzó a familiarizarse con canciones tradicionales desde muy chico. Según contó su familia a TodoJujuy, ese entorno fue clave para que el niño incorpore la música popular como un juego natural.

“Para nosotros es un orgullo que él cante con ese fervor canciones nuestras”, remarcó su mamá en la entrevista con el medio local, destacando el valor cultural y afectivo de que un niño tan pequeño exprese su identidad a través del folklore.

La repercusión no tardó en llegar. Los videos se multiplicaron en comentarios, compartidos e invitaciones de todo tipo. “Leemos todos los comentarios. Hay de todo, desde que dicen que tiene tres años hasta que parece de diez, o que lo invitan a comer, a guitarrear, a todos lados”, relató Ceci entre risas a TodoJujuy.

Gaspar se transformó en un fenómeno que excede las redes sociales y deja en claro que el folklore sigue encontrando nuevas voces, incluso en la infancia, para seguir vivo y vigente.