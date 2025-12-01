Ver en vivo y en streaming a TN.

TN es uno de los canales informativos más reconocidos y con mayor audiencia en la Argentina. Desde su creación en 1993, se consolidó como una referencia en materia de noticias de último momento, análisis político, informes especiales y coberturas en vivo desde distintos puntos del país y del mundo. Su presencia constante en la agenda pública y su variedad de programas, que van desde noticieros, columnas de especialistas, debates y segmentos temáticos, lo ubican entre los líderes dentro del rubro de señales de noticias en cableoperadoras.

Si bien gran parte de sus espectadores continúa sintonizando la señal del Grupo Clarín a través de su operadora de cable tradicional, señal ha adoptado cambios tecnológicos para adecuarse a los nuevos hábitos de consumo. Así es como TN desarrolló una estrategia multiplataforma que ofrece transmisiones en vivo mediante internet, posibilitando que cualquier usuario pueda ver su programación sin necesidad de un televisor. Esta adaptación al ecosistema digital incluyó la expansión de su canal oficial de YouTube, lo que permite llegar a una audiencia más joven y a quienes consumen noticias principalmente desde sus celulares o computadoras.

TN en vivo y en directo: cómo y dónde ver online por internet vía streaming

TN dispone de un canal oficial en YouTube que transmite las 24 horas del día, denominado Todos Noticias. Allí es posible ver su programación completa en vivo y sin costos adicionales. Basta con ingresar al canal, ubicar la pestaña de “En vivo” y comenzar a reproducir el contenido para acceder a los noticieros, programas de análisis y coberturas especiales en tiempo real. Esta opción es especialmente útil para quienes no cuentan con servicio de cable, o para quienes desean seguir la señal desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Además de su transmisión en YouTube, TN también puede verse a través de TN.com.ar, el portal oficial del canal. Allí no solo se encuentra el streaming permanente de la señal, sino también notas, videos, resúmenes informativos y secciones temáticas que complementan la experiencia del espectador. El acceso es completamente gratuito y no requiere registro previo.