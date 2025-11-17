Se supo cómo está Sergio Lapegüe tras su salida de TN.

Sergio Lapegüe volvió a hablar de su alejamiento de Tempraneros y esta vez fue más sincero que nunca. En una nota con Intrusos (América TV), el conductor reconoció que no logra ver la nueva versión del programa que lideran Paula Bernini y Mario Massaccesi, y explicó los motivos detrás de ese malestar que aún arrastra desde su salida del canal de noticias.

Lapegüe recordó que trabajar en dupla es un arte que requiere tiempo y química: “No es fácil trabajar en dupla, no es sencillo. Tenés que entender a la otra persona y saber que tiene su forma de hacer las cosas”. En ese sentido, evocó su vínculo con Roxy Vázquez, con quien formó una de las duplas más queridas del noticiero: “Nos mirábamos y sabíamos en qué momento hablaba cada uno. Para eso te tenés que conocer”.

Cuando la movilera le señaló que la dinámica con él era distinta, el conductor fue directo: “Sí, yo había armado un programa a mi estilo. Para mi gusto deberían haberlo cambiado, no podés dejar lo mismo porque se nota la diferencia. Deberían haber hecho algo para Mario y Paula”. Y, sobre las supuestas tensiones al aire entre los actuales conductores, opinó: “A mí me parece que sí”.​​​​​​

Luego profundizó sobre ese dolor que todavía no logró cerrar: “Más un programa al que yo le puse el nombre, se sigue llamando igual y hacen lo mismo… No me siento muy bien, no me siento muy cómodo”. Y remató con una metáfora sobre la falta de cohesión entre los conductores actuales: “Los dos van manejando un tren, uno no puede doblar para la derecha y otro para la izquierda, se salen de la vía”.

La palabra de Mica Lapegüe sobre la salida de su papá de TN

Mica Lapegüe también se refirió al nuevo presente laboral de Sergio y aseguró que lo ve más liviano desde que dejó Tempraneros. “Ahora está muy contento. El programa que hacía en TN era de 6 a 10 y ahora está a las 10. Hay un cambio que es mejor para la salud, porque levantarse a las 4 de la mañana todos los días…”, explicó en Pasa Montagna (Radio Rivadavia).

La actriz y humorista destacó además que disfruta de compartir trabajo con él en Lape Club Social (América TV): “Ahora me encanta trabajar con él, verlo todos los días”. También recordó con cariño cómo el periodista se perdió momentos importantes de su infancia por la exigencia del noticiero: “A él le afectaba más el no estar por la culpa”.