EA SPORTS FC tendrá un modo de mundo abierto y Argentina tendría su propio mapa

EA SPORTS FC cambia de rumbo y agrega mundo abierto a su tradicional juego de partidos. Y lo más destacable de todo para el público local: según filtraciones recientes, Argentina podría contar con un mapa ambientado en zonas del país. Te contamos todo lo que se sabe a la fecha.

¿Qué se sabe hasta ahora del mundo abierto de EA SPORTS FC?

Según diversas filtraciones y reportes, esta modalidad implicará que los jugadores se muevan libremente más allá del estadio, accedan a zonas públicas, realicen misiones rápidas, participen de eventos sociales dentro del juego y personalicen su experiencia con avatares.

En concreto:

En las pruebas privadas del juego se habrían mostrado mapas tematizados en diferentes países, con ambientes urbanos , canchas callejeras , calles típicas , tiendas de personalización y más.

Argentina aparece mencionada como uno de los escenarios seleccionados : barrios de Buenos Aires, zonas suburbanas, canchas libres al aire libre serían parte del entorno diseñado.

Esta propuesta se asemejaría al modo “neighbourhood/hub social” que ya integran otros títulos deportivos como NBA 2K, con énfasis en comunidad, avatar, libertad de desplazamiento y micro-eventos.

¿Por qué este cambio representa un giro importante?

Para la saga EA SPORTS FC —y previo a ella la serie FIFA— los modos clásicos giraban en torno al partido, club, temporadas, Ultimate Team. Incorporar un mundo abierto significará:

Más inmersión para el jugador : no solo “jugar un partido”, sino “vivir el fútbol” en un entorno más amplio.

Mayor personalización : avatares, tiendas, minijuegos, misiones fuera del campo tradicional.

Conexión de comunidad : encuentros online en espacios públicos del juego, actividades compartidas.

Potencial para más “stickiness”: que el jugador permanezca más tiempo dentro del universo del juego, no solo en el modo principal.

Si Argentina efectivamente tiene su propio mapa, para los jugadores locales sería una gran oportunidad de reconocimiento: ver una versión digital de espacios conocidos, lo que genera vínculo emocional y viralidad.

¿Qué queda por confirmar y cuándo llegará?

Aunque los indicios son fuertes, hay que considerar que nada ha sido confirmado oficialmente por Electronic Arts respecto a la naturaleza exacta del modo mundo abierto ni la fecha de lanzamiento. Algunos informes señalan que este modo podría estrenarse en la próxima edición, posiblemente EA SPORTS FC 27.

Los jugadores interesados deberían esperar: