No llega más: confirman que el lanzamiento de GTA VI volvió a retrasarse

La fecha de lanzamiento oficial se fijó para el 19 de noviembre de 2026.

La esperadísima entrega de Rockstar Games, Grand Theft Auto VI, sufrió un nuevo retraso: la fecha de lanzamiento oficial se fijó para el 19 de noviembre de 2026. El desarrollo, que originalmente apuntaba al 26 de mayo, se pospone para “permitirnos terminar el juego con el nivel de pulido que esperás y merecés”, según el comunicado de la compañía.

A la vez, Rockstar reveló una gran cantidad de información con el segundo tráiler del juego: conocemos el nombre de los protagonistas —Jason Duval y Lucía Caminos—, el escenario principal —el estado ficticio de Leonida y la ciudad de Vice City (inspirada en Miami) —, y las claves de la historia: un atraco que sale mal y una conspiración criminal a gran escala.

Personajes principales y ambientación

El juego plantea una dupla protagonista con rasgos bien definidos:

Jason Duval creció “rodeado de estafadores y delincuentes”, pasó por el ejército para intentar dejar atrás su juventud problemática y terminó trabajando para narcotraficantes en los “Keys” del estado de Leonida.

Lucía Caminos es la primera protagonista femenina de la saga en un título principal del universo GTA. De origen humilde (y con un padre que le enseñó a pelear desde chica), su lucha por proteger a su familia la llevó a prisión. Ahora sale con intención de lograr “la buena vida” y está decidida a conseguirla por sus propios medios.

En cuanto al escenario: Vice City vuelve a escena, pero renovada y ampliada. Leonida sirve de marco para explorar zonas tan diversas como los cayos, humedales, ciudades costeras, autopistas elevadas, y la típica cultura sureña de EE.UU. que Rockstar satiriza.

Qué esperar del modo historia y la experiencia de juego

El segundo tráiler muestra una mezcla de cinemáticas y gameplay real —capturado en la consola PS5— lo cual indica que Rockstar apuesta a demostrar la capacidad técnica del juego desde ya.

Vice City vuelve a escena, pero renovada y ampliada.

La narrativa apunta a un tono tipo “Bonnie y Clyde”: Jason y Lucía, cómplices y pareja, se ven forzados a depender el uno del otro cuando un golpe aparentemente fácil sale mal, y caen en medio de una conspiración que abarca todo el estado de Leonida.

También se confirmó una cantidad de personajes secundarios que enriquecerán el mundo: Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest, Real Dimez —el dúo viral Bae-Luxe y Roxy—, Raul Bautista y Brian Heder, cada uno con su propio trasfondo y conexión al mundo criminal de Vice City.