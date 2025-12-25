Colapinto será titular por primera vez en la F1.

Finalizada la temporada con la victoria de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi y la consagración de Lando Norris, la Fórmula 1 se mantuvo una semana más en el Circuito Yas Marina para las prácticas de postemporada. Durante esos días, Franco Colapinto se mantuvo con el equipo antes de volver a Enstone, donde tuvo algunas tareas que cumplir para ser liberado y disfrutar de unas merecidas vacaciones con familiares y amigos.

Sin embargo, este descanso será menor al visto en otras ocasiones, puesto que la pretemporada de la F1 2026 comenzará a fines de enero debido al cambio de la normativa técnica y, por consiguiente, a la necesidad de más pruebas previas. De ahí que Alpine haya adelantado algo de trabajo al hacer que el piloto argentino realice la prueba del asiento del A526, un monoplaza que será muy distinto al ineficaz A525.

Para comenzar, por la modificación del reglamento, los coches serán más angostos y más cortos que los utilizados en 2025, lo que lleva a que las dimensiones de la butaca deban volver a calcularse. En un video publicado por Alpine en sus redes sociales, se puede apreciar que Colapinto ya realizó esta tarea antes de su regreso a Argentina, donde participó de algunos eventos y aprovecha para descansar junto a sus seres queridos.

“Disciplina, trabajo duro y dedicación. Todo está formulando nuestro 2026”, escribieron desde la escudería francesa al compartir el video en el que se ve a Franco sentándose por primera vez en el coche y hasta probándose el casco para que le tomen las medidas. Cabe mencionar que esta será la primera vez desde su arribo a la F1 que el monoplaza estará pensado para él desde un principio, algo que no sucedió con Williams y Alpine antes.

Y es que en ambos casos el pilarense llegó como reemplazante de otro piloto, como Logan Sargeant en Williams y Jack Doohan en Alpine. Como consecuencia, su asiento tuvo que readaptarse para el monoplaza en cuestión, sin mencionar que no formó parte del desarrollo y no pudo participar en las pretemporadas, ya que el 2026 será su primer año como titular en la máxima categoría.

Alpine terminó último en la tabla de constructores.

¿Cuándo se presenta el nuevo monoplaza de Alpine?

Hace unas semanas, Alpine confirmó que el A526 será presentado el próximo 23 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, días antes del inicio de la pretemporada en el trazado catalán. Cabe mencionar que el equipo galo usará motores Mercedes a partir del 2026, aunque su rendimiento en pista recién podrá verse con los primeros testeos, que comenzarán el 26 de dicho mes a puertas cerradas.