El argentino volvió al trabajo este martes en Enstone.

El regreso de la Fórmula 1 está cada vez más cerca, con los primeros monoplazas a horas de revelarse cuando Red Bull y Racing Bulls muestren los diseños de sus coches en esta medianoche. Mientras tanto, Alpine se encuentra en pleno desarrollo del A526, con Franco Colapinto de vuelta en la sede de Enstone, donde esta semana comenzó a sumar horas en el simulador para la recolección de datos para su nuevo auto.

Después de pasar las fiestas de fin de año en Argentina y darse un paseo por Uruguay, el piloto argentino volvió a Europa y este martes se puso manos a la obra, con la mente puesta en la próxima temporada. Se trata de un 2026 lleno de cambios para Alpine, que pasará a utilizar motores de Mercedes con el cambio de reglamento técnico, lo que ilusiona con la posibilidad de tener unos de los coches dominantes en esta oportunidad.

De ahí que el pilarense haya grabado un saludo para las redes sociales de la escudería francesa, en la que se mostró de regreso a la fábrica luego de Navidad y Año Nuevo y un merecido descanso para recargar las pilas. “Muy listo y recargado para esta temporada. Nueva era, nuevo auto, nuevo motor. Muy emocionado por el equipo”, afirmó Franco ante la cámara en el video que fue publicado por Alpine este jueves.

“Los chicos se están preparando. Vamos a estar en el simulador”, agregó el argentino, que resaltó que está muy contento por comenzar a trabajar. Cabe mencionar que este es el primer año en el que Colapinto arrancará la temporada como piloto titular en la máxima categoría, lo que lo motiva a dar lo mejor de sí incluso antes del inicio del campeonato. “Preparándonos para este gran año que tenemos por delante. Nos vemos pronto”, cerró.

Las fechas de Alpine hasta el inicio de la temporada

La nueva edición del campeonato de la Fórmula 1 comenzará el 6 de marzo, cuando se llevarán a cabo las primeras prácticas libres en el Circuito de Albert Park en el GP de Australia. Hasta entonces, la máxima categoría centrará su atención en las presentaciones de los monoplazas y en la pretemporada, que estará dividida en tres partes debido a la magnitud del cambio en el reglamento técnico para este 2026.

Colapinto deberña ganarse la renovación para 2027.

En el caso de Alpine, tras la postergación del shakedown del nuevo coche, todavía no se confirmó una fecha para los test privados de Barcelona, aunque se sabe que la presentación del A526 se realizará el viernes 23 de este mes. A la semana siguiente, la pretemporada comenzará en el trazado catalán con las sesiones del 26 al 30 de enero, mientras que las siguientes serán en el Circuito Internacional de Baréin, programadas para los días 11 al 13 de febrero y 18 al 20 del mismo mes.