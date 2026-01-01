Arranca el 2026, el año en el que Lionel Messi buscará hacer más grande su leyenda

El año del 'last dance': Messi buscará cerrar una carrera de lujo con la Selección Argentina en 2026.

El 4 de septiembre de 2025 las luces se apagaron en el Estadio Monumental, instantes después de que el árbitro Piero Maza haya pitado el final del encuentro entre Argentina y Venezuela. Aquella noche no fue una más: frente a una multitud de hinchas que lo ovacionó en cada jugada en la que participó, Lionel Andrés Messi tuvo su último partido por Eliminatorias con la camiseta de la Selección en su país. Su gran actuación, a la cual cerró con un doblete, fue la confirmación de que la esperanza de verlo una vez más en el Mundial 2026 está más viva que nunca.

La consagración en Qatar 2022 pareció el final de un cuento perfecto, luego de tantos años de frustraciones y éxitos esquivos. Antes, la victoria ante Brasil en el Maracaná en la final de la Copa América 2021 y la Finalissima frente a Italia al año siguiente; después, el bicampeonato continental obtenido en Estados Unidos en 2024, que también tuvo gusto a despedida. Sin embargo, la 'Pulga' demostró en este último tiempo que aún hay resto para un baile más, a tan sólo seis meses del inicio del certamen.

Desde el 'no' rotundo tras el Mundial 2022 (llegó a asegurar luego de la goleada ante Croacia que el duelo ante Francia por el título era el último que jugaría en esta competencia), pasando por la idea de "disfrutar el momento", repetido como un mantra, hasta el presente, en el que la cita en México, Estados Unidos y Canadá ya es una realidad tangible: Messi quiere más. Incluso a pesar de estar hace tiempo alejado de la exigencia del fútbol europeo, él expresó su deseo de estar sin generar falsas expectativas. "Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien", declaró en una entrevista reciente.

Ahora, el desafío podría ser doble: si bien aún no hay confirmación oficial, la Selección Argentina enfrentaría a España en marzo en una nueva edición de la Finalissima. El futbolista del Inter Miami reconoció que no piensa mucho en ese cruce, que en caso de concretarse enfrentaría a dos estrellas generacionales separadas por 20 años: él por un lado, con la 'Albiceleste', y Lamine Yamal, figura del Barcelona y de la 'Roja' que muchos marcan como su heredero en el conjunto culé.

Resta saber en qué condiciones llegará Lionel a la competencia, más allá de que dio signos de su voluntad de participar como el hecho de haber renovado su contrato con 'Las Garzas' hasta 2028. "Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo. Es empezar de cero, a mí personalmente, me va a ayudar muchísimo", comentó acerca del arranque de la MLS, diferente al de Europa.

Con la Finalissima aún por confirmarse, Lionel Messi enfrentará un 2026 lleno de desafíos para darle un punto final a su paso por la Selección.

Poco más de dos décadas pasaron desde su debut con el manto de la Selección aquel 17 de agosto de 2005; pasaron también cinco Mundiales y siete Copas América, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la dura caída ante Alemania en la final de Brasil 2014, su renuncia en 2016 y su regreso poco tiempo después... Capítulos que quedaron atrás y que, a veces, parecen olvidados, pero que también conforman la grandeza de Messi como jugador de la 'Albiceleste'. En todo este tiempo se convirtió en el que más partidos disputó (196) y el que más goles convirtió (115), entre otros tantos récords que rompió a lo largo de su trayectoria.

"Ojalá pueda estar. Ya lo dije que me encantaría estar. De última estaré ahí viéndolo en vivo, pero va a ser especial. El Mundial es especial para todos, para cualquier país, sobre todo para nosotros que lo vivimos de manera diferente a cualquiera". Con la llama de la ilusión intacta, Messi encarará el 2026 con el objetivo del Mundial como su 'last dance' con la Selección Argentina.