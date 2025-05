Sufre Gallardo en River: se confirmó la peor noticia sobre la lesión de Montiel

River Plate se metió en cuartos de final del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino por la goleada por 3 a 0 contra Barracas Central en el Estadio Monumental, pero no todo fue alegría para Marcelo Gallardo. Es que Gonzalo Montiel se vio obligado a retirarse del verde césped antes del inicio del segundo tiempo y encendió todas las alarmas en el "Millonario". Horas después, trascendió cuál fue la lesión que sufrió el lateral campeón de todo con la Selección Argentina y cuánto tiempo estará inactivo.

La realidad es que "Cachete" no deja de ser una pieza fundamental en el armado del conjunto del "Muñeco" y quedó demostrado en los últimos compromisos. Por decisión del DT, el defensor no perdió la titularidad más allá de no estar al 100% y esto tuvo sus consecuencias en el cruce ante el "Guapo" en el que los de Núñez accedieron a la siguiente ronda. Lo cierto es que no estaba completamente recuperado de su última molestia y ahora deberá esperar unos días para volver a las canchas.

Preocupación en River por la lesión de Gonzalo Montiel

El defensor de la Selección Argentina se resintió del desgarro en el bíceps femoral derecho, el cual sufrió durante el Superclásico ante Boca Juniors el pasado 27 de abril en el Monumental. Si bien hace pocos días jugó los 90 minutos contra Barcelona en la victoria del "Millonario" por 3 a 2 en Guayaquil, esta vez le tocó dejar el verde césped contra Barracas. Según trascendió, tendrá al menos 10 días para recuperarse y se perderá los próximos partidos del equipo de Gallardo.

En principio, "Cachete" no jugará contra Independiente del Valle por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en Núñez este jueves 15 de mayo a las 21:30, pero no será el único compromiso en el que estará ausente. Tan sólo cinco días más tarde se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura y el lateral no pisará el verde césped contra Platense. Todo dependerá de cómo se rehabilite, pero también estaría en duda para jugar tanto ante Universitario de Perú por la última jornada de la primera instancia del certamen continental como una eventual semifinal del campeonato doméstico.

Fabricio Bustos reemplazará a Gonzalo Montiel como lateral derecho de River

Los números de Montiel en River

Partidos jugados : 155.

: 155. Goles : 7.

: 7. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: Copa Argentina 2016, 2017 y 2019; Supercopa Argentina 2018 y 2021; Liga Profesional de Fútbol 2021; Recopa Sudamericana 2016; Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019.

