Revelaron la dolorosa reacción de Montiel tras errar el penal en River vs. Talleres: "No saben"

Revelaron la dolorosa reacción de Montiel tras errar el penal en River

Gonzalo Montiel falló su penal en la tanda de la Supercopa Internacional en la que River Plate cayó contra Talleres de Córdoba tras empatar sin goles en La Nueva Olla de Paraguay y sin dudas llamó la atención del mundo del fútbol. El lateral derecho que regresó al fútbol argentino de la mano de Marcelo Gallardo años después de haber convertido contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 reaccionó de una manera dolorosa a lo sucedido ante la "T" que las cámaras no pudieron mostrar. Sin embargo, horas después de la derrota trascendió.

Desde su regreso a Núñez, "Cachete" se convirtió en una pieza fundamental del "Muñeco" en los primeros partidos del año y el DT confió en él para la definición contra el elenco cordobés. Sin embargo, cuando el defensor tuvo la gran oportunidad de darle ventaja a su equipo malogró su remate que se fue por encima del travesaño. Esta acción repercutió en el vestuario y el campeón del mundo con la Selección Argentina mostró una inesperada versión suya.

La inesperada reacción de Gonzalo Montiel tras el penal errado en River vs. Talleres de Córdoba

"No saben lo desconsolado que estaba Gonzalo Montiel llorando en la puerta del vestuario, algo que las cámaras no captaron pero pudimos observar", aseguró el periodista Juan Patricio Balbi en ESPN F12 en diálogo con Mariano Closs. De esta manera, se supo que el oriundo de Virrey del Pino no pudo contener las lágrimas después de la derrota contra Talleres que lo privó de ser campeón otra vez con el club de sus amores. No quedan dudas que al futbolista surgido en el "Millonario" lo afectó duramente el resultado, más aún siendo uno de los que erró su penal.

Las siete derrotas consecutivas de River por penales

Boca (Cuartos de Final – Copa de la Liga 2021).

Boca (Octavos de Final – Copa Argentina 2021).

Patronato (Cuartos de Final – Copa Argentina 2022).

Inter de Brasil (Octavos de Final – Copa Libertadores 2023).

Rosario Central (Cuartos de Final – Copa de la Liga 2023).

Temperley (16avos de Final - Copa Argentina 2024).

Talleres (Final – Supercopa Internacional).

Los números de Gonzalo Montiel con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 147.

: 147. Goles : 7.

: 7. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Copa Argentina 2016, 2017 y 2019, Supercopa Argentina 2018 y 2021; Liga Profesional de Fútbol 2021, Recopa Sudamericana 2016 y 2019; Copa Libertadores 2018.

¿Cuándo juegan River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2025?

El "Millonario" y el "Decano" se enfrentan este domingo 9 de marzo a las 19.15 horas, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en el Estadio Más Monumental. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de ESPN Premium, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

El fixture confirmado de River Plate en 2025