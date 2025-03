Un exasistente de Marcelo Gallardo en River lo prendió fuego: "Karma"

Un exayudante de Gallardo en River lo prendió fuego en las redes sociales.

Un exasistente personal de Marcelo Gallardo en River Plate lo prendió fuego a través de las redes sociales. Con un mensaje fuerte y lapidario, aunque sin mencionar al entrenador, Rodrigo Sbroglia se refirió al karma y dio a entender que el "Muñeco" lo desechó cuando estaba en la cresta de la ola en el club de Núñez.

"Rorro", quien trabajó durante cinco temporadas con el DT entre el 2014 y el 2019 en la institución, publicó una historia en su cuenta de Instagram (@rorrosbroglia), pocas horas después de la derrota por penales a manos de Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional 2025. En el centro de la parte superior escribió "Ley del Karma" y debajo de ello, en letras más pequeñas, aseveró que "cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro está muerto, las hormigas se lo comen a él".

Dando a entender que Gallardo lo descartó en algún momento en River, Broglia sentenció que "el tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes o lastimes a nadie en la vida. Puede que hoy seas poderoso, pero recuerda que el tiempo siempre será más poderoso que tú. Sé bueno y haz el bien". Y concluyó, con letras más grandes, que "cada causa siempre tiene su efecto".

¿Quién es Rodrigo Sbroglia, el exasistente de Gallardo que liquidó al DT de River?

Se trata de un hombre que conoció al "Muñeco" allá por 1994, cuando se acercaba al club por su amistad con José Luis Villarreal. A raíz de su conexión con "Villita" (que jugó en Núñez entre 1993 y1995), empezó a compartir comidas y salidas con un enganche que en aquella época tenía apenas 18 años. Si bien en aquel entonces "Rorro" se desempeñaba como jugador en el Ascenso,

El fútbol los separó porque el de Merlo hizo una carrera en Europa y Rodrigo debutó en Deportivo Armenio, para después emigrar a Costa Rica y Estados Unidos. Cuando el "Muñe" regresó a la Argentina en 2003 volvieron a coincidir, aunque su relación se hizo más fuerte muchos años después cuando el entrenador agarró Nacional y Sbroglia tenía una empresa de representación de jugadores.

Según lo que contó el propio exasistente en una entrevista con La Página Millonaria en 2022, ocurrió lo siguiente en el 2012: “Cuando Gallardo vuelve de Uruguay, que se toma ese tiempo sabático, ese año lo compartimos todo". "Todas las mañanas desayunábamos ahí en Martínez, él me citaba y yo dejaba a las nenas en el colegio e iba para allá. Yo siempre cuento que era muy gracioso porque a veces estábamos tres, cuatro horas y no me hablaba”, detalló.

“Y cuando le llega la posibilidad de River, me llama a comer a Palermo y cuando llegamos estaba todo el cuerpo técnico sentado que nadie sabía nada de lo de River. Bueno, nos sentamos y él dijo: ‘Apartir de hoy Rorro se suma a nuestro equipo de trabajo, va a ser mi mano derecha’. Yo no sabía de qué hablaba y a la tarde nos volvió a citar y nos contó que estaba la posibilidad de River”, añadió Sbroglia sobre su desembarco a Núñez en junio de 2014 de la mano del "Muñeco".

Sus funciones eran variadas: asistir a Gallardo en lo que necesitara y ser el nexo entre los futbolistas y el cuerpo técnico. Eso sí, respetando la privacidad de cada lado. “Los jugadores podían hablar cualquier cosa que no salía de ahí y lo mismo del otro lado. Ahora, por ejemplo: si veía a un jugador que tenía algún problema personal, yo sí iba y le decía a Marcelo. Yo era ese nexo y no era fácil. Una persona muy importante en mi carrera, que es Jorge Burruchaga, una vez me dijo: ‘El puesto tuyo es uno de los más difíciles que vi en el fútbol’", contó el protagonista.

De su cercaníacon el Muñeco, Rodrigo reconoció que nunca fue amigo eincluso lo destacó como algo positivo para su desempeño porque “no fue obsecuente” en sus comentarios. “Siempre lo traté de ayudar. No es fácil ser Gallardo, no es fácil. Todo el tiempo tener que estar tomando decisiones en momentos de definiciones”, indicó. "Rorro" afirmó que lo que más disfrutó de sus cinco años en el club fue su relación con los jugadores. De hecho, aseguró que le quedó amistad con muchos de ellos, como con Nahuel Gallardo. “De las cosas que más disfrutaba era esa hora y media, después de la cena, que en la mesa de la concentración se quedaba tal vez Marcelo con el cuerpo técnico. Yo me desesperaba por irme y Marcelo me decía: ‘¿a dónde vas?’ Y los pibes me llamaban desde la concentración".

Su salida de River se dio en noviembre de 2018 y el DT indicó que fue por el desgaste que provocó el tiempo. Consultado acerca de si volvería a trabajar con él, dijo que primero le gustaría conversar en privado. “Antes de que pase eso, tendríamos que tener una charla, preguntarnos por qué pasó. Yo preguntarle a él por qué tomó la decisión". "Estoy seguro de que en algún momento nos vamos a encontrar porque no pasó nada. Soy un agradecido a Marcelo, al club, amo a River, mi viejo es vitalicio y ojalá algún día pueda tener la chance de volver“, concluyó.