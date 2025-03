Marcelo Gallardo, entre la estatua que no se mancha y un River apático

Gallardo, entre la estatua que no se mancha y un River apático.

Este River Plate no parece un equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Gane, empate o pierda un partido, el plantel no funciona, no encuentra su mejor nivel y lo que es peor todavía para el hincha es que el "Millonario" es apático y no transmite nada. Si bien las falencias ya eran evidentes en este mes y medio de competencia oficial en 2025, quedaron más expuestas tras la derrota por penales en la Supercopa Internacional frente a Talleres de Córdoba.

El mediocre rendimiento en La Nueva Olla de Asunción, en Paraguay, no hicieron más que demostrar que el "Muñeco" todavía no le encuentra la vuelta a River en los siete meses que lleva desde su regreso al club de Núñez. Si bien el equipo tiene solidez defensiva, ya que apenas le marcaron tres goles en nueve encuentros, el principal déficit pasa por la generación, la creatividad y la falta de ocasiones de gol ante cualquier rival y en cualquier circunstancia. A este River le cuesta horrores convertir porque, básicamente, llega muy poco al arco adversario. No hay sociedades dentro del campo, no hay conexiones y no hay química entre los futbolistas.

Esta situación es muy llamativa porque tiene jugadores de Selección en todas las líneas y, en especial, de tres cuartos de cancha hacia adelante: Gonzalo "Pity" Martínez, Manuel Lanzini, Ignacio "Nacho" Fernández, Facundo Colidio, Franco Mastantuono y Sebastián Driussi son sólo algunos de los ejemplos. Si bien esta nueva etapa de Gallardo en la "Banda" no corre riesgos por la gran espalda que tiene gracias a su inolvidable primer ciclo, el choque con Talleres de Córdoba puede haber sido una bisagra y el Superclásico contra Boca Juniors como local de fines de abril próximo también lo será.

Ahora será el turno del ídolo reinventarse y empezar a darle una identidad a su equipo para que vuelva a ser aquel conjunto voraz, intenso y agresivo que fue en su primer ciclo. Recursos le sobran y apoyo también: el cariño de los hinchas no está en duda porque, más allá de un resultado negativo, nadie bajará su póster y tampoco se manchará la estatua que tiene al lado del Estadio Monumental junto a la del otro máximo ídolo de la historia del club, Ángel Amadeo Labruna.

