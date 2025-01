Tras haber sido denostada por Javier Milei debido a haber vendido, supuestamente, pocas entradas, la actriz Cecilia Roth salió a agradecerle al Presidente por la "publicidad" que le hizo a su obra de teatro, lo que generó que ahora esté "sold out". Además, explicó que ya antes había vendido muchas entradas para la capacidad que tiene la sala de teatro.

La semana pasada, Milei volvió a usar sus redes sociales para atacar a uno de los íconos del cine y de la cultura argentina. "Estoy con @leocifelli (secretario de Cultura de la Nación) y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana", ironizó Milei por la noche a través de su cuenta de X, donde además agregó: "Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura".

Así, el mandatario le respondió a la reconocida artista, quien la semana pasada había denunciado una supuesta censura del Gobierno sobre ciertos temas. "Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático", disparó Roth durante una entrevista.

"Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", agregó, en esa ocasión, la actriz famosa por protagonizar películas del director español Pedro Almodóvar, entre muchos otros.

Cecilia Roth desmintió y agradeció a Javier Milei

En las últimas horas, el ida y vuelta entre la actriz y el Presidente tuvo un nuevo episodio cuando Roth reveló que, gracias al ataque del mandatario, la obra de teatro que protagoniza vendió todas las entradas para las próximas funciones.

"Hay que estar muy pendiente de cosas sin la menor importancia, como para darles importancia y generar una situación que termina siendo a favor de mí", señaló la actriz este martes en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. Además, Roth desmintió al Presidente al explicar que 600 espectadores por semana "es muchísimo", porque en el teatro hay en total 230 localidades por función.

La actriz Cecilia Roth protagoniza una obra en el Teatro Picadero de CABA.

Acto seguido, la artista le agradeció directamente a Milei por haberla criticado y, así generarle publicidad y más ventas. "Estamos con sold out. Estamos llenos todos los días gracias a la publicidad que nos hizo Milei, así que gracias", agregó dirigiéndose al jefe de Estado.

Cuál es la obra de teatro que protagoniza Cecilia Roth

Cecilia Roth encabeza una obra de teatro en El Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. La protagonista de múltiples y exitosas series películas es la estrella de Madre, una obra que integra junto a Martín Slipak, Victoria Baldomir y Gustavo Garzón. Cuenta la historia de cómo una madre transita su vida luego de que su hijo se vaya de su casa y cómo se transforma el vínculo con su marido.