Nito Artaza tuvo un feroz cruce con Javier Milei: "No confunda"

Nito Artaza se enojó con Javier Milei.

El humorista y exsenador Nito Artaza se mostró muy duro con el presidente Javier Milei por su ataque a la cultura nacional y a los artistas. Además, le pidió que "reflexione" sobre sus actitudes.

El mandatario se lanzó contra la actriz reconocida mundialmente Cecilia Roth afirmando que "sólo vende 600 entradas por semana" y ninguneándola, pese a que tiene 40 años de carrera y un sin fin de éxitos no solo en argentina sino también en España.

Esto trajo el enojo del mundo artístico y Nito Artaza no fue la excepción. En su cuenta de X (antes Twitter) el humorista expresó: "Con todo respeto, Sr. Presidente, debería usted considerar pedir disculpas a Cecilia Roth, primero como caballero, reflexione por favor".

Además, el exsenador por el radicalismo también se mostró crítico de las medidas del presidente Javier Milei. "La recesión es para todas las actividades, salvo los poderes económicos. Y por favor, no confunda cultura con el mercado", agregó.

Milei volvió a atacar a Cecilia Roth: "Es más fácil llorar censura"

El presidente, Javier Milei, volvió a usar sus redes sociales para atacar a uno de los íconos del cine y de la cultura argentina: "Obviamente, para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso", dijo en referencia a Cecilia Roth. La reconocida actriz de trayectoria nacional e internacional dio una entrevista en la que denunció que el Gobierno "censura" y manifestó su temor por la "naturalización" de que el Presidente "maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico".

"Estoy con @leocifelli (secretario de Cultura de la Nación) y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana", ironizó Milei por la noche a través de su cuenta de X, donde además agregó: "Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura". En la misma línea, completó: "Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso".

Qué había dicho Cecilia Roth

"Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático", disparó Roth durante una entrevista.

"Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", agregó la actriz reconocida por protagonizar películas del director español Pedro Almodóvar, entre muchos otros.