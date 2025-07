Tras anunciar la baja a las retenciones para el campo, el presidente Javier Milei dio una entrevista en la que deslizó que está "muy cerca de firmar algo grande" con Estados Unidos y alimentó la intriga en torno a la posibilidad de que los argentinos puedan viajar sin visa a ese país. Sin embargo, la administración de Donald Trump pareciera ir en sentido contrario al decidir aumentar el arancel de las visas y agregar requisitos, como parte de su política para reforzar controles migratorios.

"Estamos muy cerca de firmar algo grande con EEUU", dijo Milei en un reportaje a Radio Mitre. Al momento de dar mayor información fue interrumpido por el periodista que lo entrevistaba. "¿Alícuotas y visa?", le consultaron. "Esperá, van a ser cosas muy interesantes y fuertes", respondió Milei y cambió de tema.

En los últimos días volvió a trascender la posibilidad de que Argentina integre nuevamente -como desde 1996 a 2002- la lista de los Visa Waiver Program (VWP), que nuclea a todas aquellas naciones en las que sus ciudadanos no necesitan visado para entrar a Estados Unidos. En lugar de ese famoso trámite, los interesados pueden ingresar mediante un Electronic System for Travel Autorhization (ESTA), que es más barato y ágil: cuesta 21 dólares, se hace por internet y tiene un otorgamiento casi exprés.

Aunque se rumorea con que se agregue a la Argentina a esa lista, que la integran 42 países y en la que Chile es el único latinoamericano, esta iniciativa se contrapone con las decisiones que tomó recientemente la gestión de Trump.

Las contradicciones con otros anuncios de Trump

Una de ellas es la prohibición de visas a aquellos argentinos que no ajusten a "pública" la privacidad de todas sus redes sociales. "Si solicitás una visa categoría F, M o J debés ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas en redes sociales a 'pública' para facilitar la verificación necesaria para establecer tu identidad y admisibilidad a los EE. UU", informó la embajada estadounidense en Argentina.

Pero además de este requisito obligatorio, que ya está vigente, el gobierno de Trump confirmó el aumento que tendrá la visa debido a un nuevo cobro de una "tasa de integridad". Este pago adicional, que tiene el objetivo de "fomentar la conducta legal" de quienes ingresan a Estados Unidos, será de US$ 250 y se aplicará al costo actual del visado. De esta manera, quienes deseen obtener la visa de turismo y negocios (B1/B2), que cuesta US$ 185, ahora se elevará a US$ 435.

La visita de una polémica funcionaria estadounidense

En este contexto, el próximo lunes Milei recibirá en su despacho de la Casa Rosada a la secretaria de Seguridad nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien dirige el organismo que tiene la potestad de devolver la "tasa de integridad" a quienes respeten distintas condiciones. No trabajar durante la estadía en el país, respetar el tiempo autorizado y haber recibido una extensión de su permiso de estadía, son algunos de los requisitos.

En paralelo, esta funcionaria estadounidense es conocida por ser la cara visible de las políticas anti inmigratorias de Trump. "No entren a nuestro país ilegalmente, los atraparemos", dijo Noem en un polémico reciente spot de Gobierno. Esta dura campaña contra migrantes también agrega dudas en torno a si a Casa Blanca planea dar mayores facilidades para que los argentinos arriben a Estados Unidos.