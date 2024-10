Así está hoy Helena Tuñón, la hija de Sofía Gala Castiglione y nieta de Moria Casán a sus 16

La hija de Sofía Gala cumplió 16 años y su madre le dedicó un posteo.

Sofía Gala Castiglione es una actriz argentina que tiene exposición pública desde su nacimiento por ser hija de la vedette y actriz Moria Casán. Esta situación se traslada el resto de la familia, debido a que la vida de ambas siempre generó interés en la gente y ahora parece extenderse a las nuevas generaciones. Un reciente posteo de Castiglione en Instagram sobre su hija Helena causó gran repercusión.

Helena Tuñón nació el 10 de octubre del 2008, cuando su madre tenía 21 años, producto de su relación con el músico y compositor Diego Tuñón. En su publicación de Instagram, Sofía le dedicó unas sentidas palabras a su primogénita por su cumpleaños número 16 y compartió imágenes de la adolescente, que permitieron ver cómo está Helena hoy.

"Si hay algo que hice bien en mi vida fue darte la tuya. Gracias amor mío por revolucionar todos los mundos posibles, gracias por mostrarme la manera más pura e intensa del amor", escribió Castiglione en el pie de foto de su posteo. Y agregó: "Te amo y te sueño desde antes del tiempo. Feliz año nuevo personal. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo y estoy tan feliz de poder verte crecer y que me dejes acompañarte mi niña cómplice, mi compañera eterna".

La revelación de Moria Casán sobre su nieta, Helena

"Helenita me llamó antes de entrar acá. Le mando un beso. Va a cumplir 16 años y tiene novio. Es un novio del cole... Creo que del Buenos Aires, pero ella va al Pellegrini", comentó Casán en el ciclo de Ángel de Brito en su canal de streaming. Y sumó: "Como abuela creo que soy muy buena y no demasiado permisiva. Siento que ser abuela no es un amor relajante. Es un amor potenciado. Ningún amor es relajado. Son una extensión tuya. Siempre pido que estén bien. Soy una especie de helicóptero que los sobrevuela. Quiero saber dónde están... Es como era con Sofía antes. No los prohíbo. Necesito saber si están en la casa del papá... El seguimiento lo hace la madre. Sofía es muy madraza. Todos tenemos una aplicación en el teléfono que sabés cuándo sale o si toma un subte".

