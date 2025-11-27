La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que hará un paro nacional el día que el Congreso de la Nación trate la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei, cuyo debate está previsto para el período de sesiones extraordinarias. Además, habrá "protestas sorpresivas" en organismos durante todo el mes.

"El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta. Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint”, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en el Consejo Federal del gremio.

Luego, Aguiar señaló: “Además, esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”.

Asimismo, hizo referencia a la paritaria convocada por el Gobierno nacional para este viernes a las 13 vía Zoom. “Convocaron a una paritaria virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”, marcó.

Qué exige ATE

En un comunicado, la Asociación de Trabajadores del Estado informó que "exige también la inmediata reapertura de las paritarias, explicando que el recorte salarial se profundizó durante el 2025: el incremento en los primeros 10 meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo periodo alcanzó el 24,8%".

"Este Confederal contó con la participación de los secretarios generales de las 24 provincias y de las 191 seccionales de todo el país, reunidos en el Hotel Visit de la capital de San Luis", siguió el sindicato y añadió: "ATE además denunció la avanzada del Gobierno en materia de persecución sindical, con detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales como la recientemente efectuada por Patricia Bullrich contra Rodolfo Aguiar".