Formosa entra en la recta final de una obra clave: cómo es el muro que busca blindar la Costanera del Río Paraguay

La obra del muro de contención sobre la Costanera “Vuelta Fermoza” de la ciudad de Formosa ingresó en su etapa final y se encamina a quedar concluida durante diciembre, según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Se trata de una infraestructura clave para proteger la ribera del río Paraguay frente a la erosión y los deslizamientos, financiada íntegramente con recursos provinciales.

El administrador general de la DPV, Javier Caffa, explicó que el muro de protección de costas responde a una problemática histórica de ese sector. “Es una obra fundamental para Formosa, para toda la zona de la Costanera, ya que va a dar una solución a una problemática que siempre tuvo la ciudad en ese sector por la acción del río Paraguay”, señaló en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Recordó que, por tratarse de una curva del río con alta velocidad de corriente, la margen formoseña sufrió importantes procesos de erosión, con desmoronamientos que incluso afectaron antiguas estructuras, como los galpones que funcionaban en la zona y que fueron deteriorados por el avance del agua.

Con la construcción del muro, la provincia busca consolidar y estabilizar la costa, pero también recuperar una franja de terreno con vista privilegiada al río, que luego tendrá un tratamiento urbanístico y paisajístico integrado al resto de la Costanera.

En cuanto al avance de los trabajos, Caffa precisó que actualmente se está completando la última etapa del hormigonado del muro propiamente dicho, que alcanza casi seis metros de altura. Debajo de esa estructura visible ya se ejecutaron los cabezales de hormigón que funcionan como cimiento, apoyados a su vez sobre 132 pilotes de un metro de diámetro y 24 metros de profundidad, que conforman la fundación completa del sistema.

“El muro es una estructura de hormigón armado importante, que ya está en su etapa final de culminación”, indicó. Como parte de las obras complementarias, se realizaron además tareas de adecuación del sistema de desagües pluviales: los conductos que desembocan en ese sector fueron prolongados hasta el nuevo muro para garantizar un escurrimiento adecuado.

En paralelo, la DPV avanza con el relleno en la parte posterior del muro, que será la franja de terreno recuperada sobre la costa. Según las estimaciones oficiales, durante diciembre quedarán concluidas tanto las etapas de hormigonado como de relleno, para luego dar paso a la intervención urbanística superior.

El proyecto prevé parquizado y un tratamiento de veredas y espacios públicos similar al que ya se observa en otros tramos de la Costanera capitalina, en el que se busca integrar la nueva defensa costera al perfil recreativo y paisajístico de la “Vuelta Fermoza”.