Glass Onion: ¿Quién es el asesino en la nueva película de Netflix?

La nueva película de Rian Johnson con Daniel Craig nuevamente como el detective Benoit Blanc está siendo muy comentada entre los suscriptores de Netflix, quienes se mostraron totalmente sorprendidos con el giro de la trama.

Netflix ya estrenó Glass Onion: A Knives Out Mistery, secuela de la película de 2019 que de nuevo escribe y dirige Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi) y que se posiciona entre lo más visto de la plataforma. Daniel Craig vuelve a dar vida a Benoit Blanc, que en esta entrega debe resolver un asesinato perpetrado en la isla privada griega donde un excéntrico multimillonario invita a su grupo de amigos. El giro de la trama está causando alucinación entre los cinéfilos y no son pocos quienes se mostraron alterados por el viraje del relato; por eso, va un repaso detallado con el misterio resuelto.

La siguente nota contiene spoilers de la película

El filme, ambientado durante la pandemia de COVID-19, arranca cuando el multimillonario Miles Bron (Edward Norton) invita a un grupo de viejos amigos a una escapada de fin de semana en su isla privada donde les invita a jugar a un singular juego: resolver su propia muerte. Entre los invitados, el único extraño de fuera del gruipo es el renombrado detective Benoit Blanc (Daniel Craig), quien deduce que alguien tiene la intención de matar a Miles y, a medida que avanza la película, se revela que todos tienen muchos motivos para querer que su supuesto amigo muera.

La principal sospechosa es Andi Brand (Janelle Monáe), exsocia de Miles que terminó fuera de su empresa. Las cosas empeoran cuando Duke Cody (Dave Bautista) muere misteriosamente por una bebida envenenada que en principio era para Miles. Mientras cunde el pánico, Blanc se apresura para encontrar al asesino. Es alrededor de este punto en el que se revela el giro principal de la película: Andi no es en realidad Andi, sino su hermana gemela, Helen.

Andi murió repentinamente después de enviar a todos una foto que afirmaba tener pruebas incriminatorias contra Miles y su compañía. Helen sospechó y contrató a Blanc para resolverlo... haciéndose pasar por Andi. Finalmente, se revela que fue Miles asesinó a Andi. A Andi la habían expulsado de Alpha, la empresa energética del multimillonario, porque sabía lo peligroso que era realmente Klear, el revolucionario combustible de hidrógeno limpio que Miles había desarrollado, y quería detenerlo antes de que su imprudencia matara a alguien.

La identidad del asesino

A pesar de que se descubre que Miles mató a Andi y Duke, el asesino termina quemando la servilleta con las pruebas, dejando a Helen sin la evidencia. Ella les ruega a los demás que corroboren la culpabilidad de Miles, pero como todos se benefician de la riqueza de Miles, deciden no decir nada.

Pero cuando parece que se perdió toda esperanza, Benoit Blanc sale al rescate y pone en manos de Helen una solución al entregarle un pedazo de Klear. Así, y después de destrozar todas las obras de arte que Miles coleccionaba al fuego y provocar un incendio, ella arroja el Klear, lo que provoca una devastadora reacción en cadena que hace estallar todo en casa del multimillonario.